کدام شاهزاده به ایران باز میگردد؟ ۱) شاهزاده ایرانی ۲) شاهزاده ابراهیمی ۳) شاهزاده محلل شورای گذار / Jun 19, 2022

در این برنامه پس از پاسخ به پرسش ها، سه سناریوی بازگشت #شاهزاده رضا #پهلوی به #ایران را بررسی کرده ام و برای مردم این سه گزینه احتمالی را تجزیه و تحلیل می کنم. اکثر مردمی که شعار #رضاشاه_روحت_شاد را سر می دهند انتظار بازگشت #ایرانگرایی #رضاشاه را دارند و گمان می کنند که #رضا_پهلوی چنین قصدی دارد اما واقعیت تلخ و شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان می دهد و آن نه بازگشت شاهزاده ایرانی بلکه بازگشت شاهزاده اسلام پناه ابراهیمی و یا از آن هم بدتر بازگشت اشرف غنی دوم و محلل #شورای_گذار سه #سید #ایرانستیز (#شریعتمداری ، #نوریزاده و #صدرالاشرافی ) است. در برنامه با ذکر دلائل مستند و شواهد و قرائن این سه سناریو را توضیح می دهم. سپاس فراوان از جناب #شهبد_امیری میهن پرست دلاور و برنامه خوبشان #سیاست_ازنگاه_دانش . این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش که پخش مستقیم میشود را ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید.