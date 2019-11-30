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ΕΛΛΗΝΕΣ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ! ΑΤΥΧΗΜΑ, ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (2)
ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV
ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV
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2182 views • November 30, 2019
ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!
Ἀφιέρωσε 1 λεπτὸ καὶ συμπλήρωσε ΤΩΡΑ τὴν αἴτησι, τὴν ὁποία θὰ βρῆς στὴν ἱστοσελίδα μας
https://ethnikoiphylakes.org/index.php/ethnikoi-fylakes/i-etairia/eggrafi-melous
ἢ ἐκτύπωσέ την καὶ ἀπόστειλέ την ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσιν
Πρός: Ἐθνικοὺς Φύλακες
Τ.Θ. 67250, Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς
Τὰ στοιχεῖα σου θὰ εἶναι ἄκρως ἐμπιστευτικά!
Μετὰ τὴν ἐπεξεργασία τῆς αἰτήσεώς σου καὶ ἀναλόγως ἡλικίας καὶ προσόντων, θὰ σὲ ἐντάξουμε σὲ δράσεις, τὶς ὁποῖες ἑτοιμάζουμε γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐπικράτεια καὶ τὴν Ὁμογένεια.
Ἡ συμμετοχή σου εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἐπιβεβλημένη! Σὲ περιμένουμε!
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῆς ἐκπομπῆς μὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ ἀναφέρεται ρητῶς ἡ πηγή.
Keywords
governmentnational guardiansodyssey tvelias kallioras
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