350 - "Hacker" kündigten an, in 48 Stunden die europäischen Banken zu nullen (neu hinzugefügte Links beachten)

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20.6. "Hackerattacke" auf European Investment Bank
https://twitter.com/EndGameWW3/status/1670848326890029077
19.6. Kriegsrecht
https://twitter.com/matttttt187/status/1670249394111741955
https://twitter.com/matttttt187/status/1670463251572748295
18.6. Amerika + Canada, Panzer strategisch platziert
https://twitter.com/Nancy023922191/status/1670235114851418112
https://twitter.com/WillingWitness/status/1670140737932099584
https://twitter.com/WillingWitness/status/1670199948657434624
https://twitter.com/WillingWitness/status/1670175900636426240
https://twitter.com/WillingWitness/status/1670168988612194304
https://twitter.com/juanwicketh/status/1670154281616564224
https://twitter.com/ChuckCallesto/status/1670135129975537666
und mehr ...
17.6. NEW YORK
https://twitter.com/Xx17965797N/status/167005023158348595
16.6. TORONTO
https://twitter.com/ab_primetimes/status/1669752207208591376
https://twitter.com/Josh30285346/status/1669742511848579072
15.6. U.S. federal government agencies hit in global cyberattack
https://edition.cnn.com/2023/06/15/politics/us-government-hit-cybeattack/
"We have decided that a cyber attack can trigger Article 5...
It doesn't matter if an attack is kinetic or cyber"
https://twitter.com/AtlanticCouncil/status/1401921328035344384