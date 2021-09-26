© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Viruswaarheid opnieuw tegenover ING in de rechtszaal
Follow
0
Share
Report
1 view • September 26, 2021
Viruswaarheid opnieuw tegenover ING in de rechtszaal.
Op 23 september 2021 stond Viruswaarheid opnieuw tegenover ING voor de rechter. Inzet: mag de stichting een bankrekening of niet? Dit is het tweede kort geding tegen ING over dit onderwerp. Na de eerste zaak op 18 mei werd ING bevolen de bankrekening niet te beëindigen en werd Viruswaarheid aangezet tot het vinden van een andere bank. Hiervoor kreeg ze vier maanden de tijd. Die zijn nu om en daarom deze tweede zaak.
Op 23 september 2021 stond Viruswaarheid opnieuw tegenover ING voor de rechter. Inzet: mag de stichting een bankrekening of niet? Dit is het tweede kort geding tegen ING over dit onderwerp. Na de eerste zaak op 18 mei werd ING bevolen de bankrekening niet te beëindigen en werd Viruswaarheid aangezet tot het vinden van een andere bank. Hiervoor kreeg ze vier maanden de tijd. Die zijn nu om en daarom deze tweede zaak.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.