Viruswaarheid opnieuw tegenover ING in de rechtszaal.



Op 23 september 2021 stond Viruswaarheid opnieuw tegenover ING voor de rechter. Inzet: mag de stichting een bankrekening of niet? Dit is het tweede kort geding tegen ING over dit onderwerp. Na de eerste zaak op 18 mei werd ING bevolen de bankrekening niet te beëindigen en werd Viruswaarheid aangezet tot het vinden van een andere bank. Hiervoor kreeg ze vier maanden de tijd. Die zijn nu om en daarom deze tweede zaak.