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Στον εισαγγελέα το μισό δημοτικό συμβούλιο για τον αποκλεισμό Κασιδιάρη.
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150 views • April 29, 2021
Ακόμα και μέσα από την φυλακή, όπου κρατείται παράνομα και χωρίς να έχει υπάρξει ακόμα καμία επίσημη αιτιολόγηση, ο Ηλίας Κασιδιάρης ταράζει στη νομιμότητα τους πολιτικούς απατεώνες. Το μισό ΔΣ Αθηναίων καλείται ως ύποπτο για το σοβαρό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, λόγω των παράνομων μεθοδεύσεων για τον αποκλεισμό του Ηλία Κασιδιάρη.
Με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στους δικαστικούς που απλά έκαναν τη δουλειά τους («στρατοδίκες», «τα έξυναν» κλπ.). Ο Μπακογιάννης, χέρι-χέρι με ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, υπόσχεται πως θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα των δραστών με χρέωση του Δήμου Αθηναίων.
Ο Ηλίας Κασιδιάρης και το νέο Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια σε όλο το σύστημα και κάθε ημέρα που περνά ενισχύονται σε όλη την Ελλάδα.
Με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στους δικαστικούς που απλά έκαναν τη δουλειά τους («στρατοδίκες», «τα έξυναν» κλπ.). Ο Μπακογιάννης, χέρι-χέρι με ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, υπόσχεται πως θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα των δραστών με χρέωση του Δήμου Αθηναίων.
Ο Ηλίας Κασιδιάρης και το νέο Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια σε όλο το σύστημα και κάθε ημέρα που περνά ενισχύονται σε όλη την Ελλάδα.
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