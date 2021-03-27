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ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΜΑΣΚΑ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΣ 3418 άρ. 12, παρ. 1. Σύνταγμα αρ. 5, παρ. 3 Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη
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771 views • March 27, 2021
ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΜΑΣΚΑ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΣ 3418 άρ. 12, παρ. 1. Σύνταγμα αρ. 5, παρ. 3 Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1
Ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, τους Καθηγητές Βάνα Παπαευαγγέλου και Γκίκα Μαγιορκίνη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη - Δελτία Τύπου - Υπουργείο Υγείας (moh.gov.gr) https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/8633-enhmerwsh-diapisteymenwn-syntaktwn-apo-ton-yfypoyrgo-politikhs-prostasias-kai-diaxeirishs-krisewn-niko-xardalia-toys-kathhghtes-bana-papaeyaggeloy-kai-gkika-magiorkinh-kai-ton-anaplhrwth-ypoyrgo-ygeias-basilh-kontozamanh
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1
Ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, τους Καθηγητές Βάνα Παπαευαγγέλου και Γκίκα Μαγιορκίνη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη - Δελτία Τύπου - Υπουργείο Υγείας (moh.gov.gr) https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/8633-enhmerwsh-diapisteymenwn-syntaktwn-apo-ton-yfypoyrgo-politikhs-prostasias-kai-diaxeirishs-krisewn-niko-xardalia-toys-kathhghtes-bana-papaeyaggeloy-kai-gkika-magiorkinh-kai-ton-anaplhrwth-ypoyrgo-ygeias-basilh-kontozamanh
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