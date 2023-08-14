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WORLD LEADERS NOW CONTROLLED BY DEMONS!
EARTH SHAKING NEWS
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103 views • August 14, 2023

HUMANITY HAS BEEN DECEIVED INTO BEING OUR CORRUPT LEADERS TELL THE TRUTH. THIS IS A LIE FROM THE PITS OF HELL AND MENTALLY ILL JOE BIDEN IS A PERFECT EXAMPLE... WORLD LEADERS HAVE HANDLERS THAT TELL THEM WHAT TO DO. THESE POSSESSED HANDLERS ARE CONTROLLED BY THE EVIL ELITE AND THEY'RE CONTROLLED BY DEMON ALIENS WHO TAKE ORDERS FROM SATAN. WHY DO YOU THINK SATANISM IS BEING SHOVED DOWN OUR THROATS NOW? IT PROVES THIS IS SATANS WORLD AND NOW THE EARTH HAS GONE INSANE FOLLOWING DEMON POSSESSED LESS THAN HUMAN-HUMANS. THE DEMON ELITE FOLLOW BIBLICAL PROPHECY TO THE LETTER OF THE LAW. THEY KNOW THERE'S A HEAVEN AND HELL BUT CHOSE LUCIFER/SATAN FOR POWER AND MONEY. THIS MAKES THESE UGLY ENTITIES LESS THAN HUMAN. IT'S TIME HUMANITY WAKEUP AND REALIZE ALL OF US ARE MAKED FOR MURDER BY THIS INSANE ELITE. THE COVID DEATH SHOT IS A PERFECT EXAMPLE OF THEIR UNLIMITED POWER TO MURDER HUMANS. WAKEUP...TIME IS SHORT AND THE EVIL IS GETTING WORSE NOW!!!

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