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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΣΜΟΥ
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1172 views • June 02, 2021
Mε ύψιστη βιασύνη αλλά και περίσσεια ικανοποίηση αναμεμειγμένη με αυτή την ψεύτικη υπερηφάνεια αυτού που τα έχει καταφέρει χωρίς να έχει καταφέρει τίποτα μόνος του, οι καλύτεροι λαγοί της ευρώπης παρουσιασαν το ψηφιοποιημένο πιστοποιητικό που θα βοηθάει με ακρίβεια τα αφεντικά τους να εντοπίζουν ποιοί θα είναι οι πολίτες που απ’ό,τι μας είπαν θα πρέπει να έχουν μειωμένα δικαιώματα μετά το περας του καλοκαιριού όταν πλέον οι (με το καλό) προσφορές σκοπεύουν να λήξουν, κάτι που ασφαλώς ισχύει παντού.
Και την ίδια ώρα που εντοπίζουμε πλήθος νανοτεχνολογιών τους που μπορούν να παρέμβουν στον εγκέφαλο και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά, αυτοί πλέον μας παρουσιάζουν επίσημα την τεχνολογία Crispr με την οποία αλλάζουν το DNA κανονικά και οι ΗΠΑ όλως τυχαίως υπερεπενδύουν σε έρευνες νέων ιατρικών μεθόδων επηρεασμένες από τη DARPA! Παράλληλα έρχεται και το παν-κορωναικό εμβόλιο, ένα νέο πολυεργαλείο μπαρουτοκαπνισμένο να αντιμετωπίζει μεταλλάξεις διαφόρων εθνικοτήτων.
Παρ’όλ’αυτά φαίνεται πως και πάλι δεν μπορούν τα παιδιά να νιώθουν αρκετά ασφαλή από αυτό τον τρομερό ιό με αποτέλεσμα να χρειαστεί να δοθεί μια ψευτοάδεια για τις ηλικίες πάνω από 12 ετών την ίδια στιγμή που βλέπουμε ασταμάτητα διάφορες παρενέργειες και θανάτους μετά από εμβόλια παντού. Αλλά σε μια κοινωνία που εκπαιδευόταν να αγνοεί τον Θεό και την ψυχή ίσως δεν ήταν απίθανο τελικά το να μπορεί να χειραγωγηθεί στο να πάει οικειοθελώς να την παραδώσει για μόλις μερικά “αδειανά” ανταλλάγματα και τελευταίοι να μείνουν όσοι έχουν αναγνωρίσει πως είναι το μοναδικό που δεν πρέπει να χάσουν.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ_COVID 19 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ. https://youtu.be/7FKVBt8XBcA
Covid: Government 'absolutely thinking about' compulsory jabs for NHS staff, Vaccines minister says https://www.itv.com/news/2021-05-30/covid-government-absolutely-thinking-about-compulsory-jabs-for-nhs-staff-vaccines-minister-says
Millions of Brits ‘unwittingly tracked’ by phone after Covid jab to see if movements changed https://www.thesun.co.uk/news/15041480/millions-brits-tracked-phone-covid-jab-movements/
INOVIO's Pan-COVID-19 Vaccine Candidate (INO-4802) Induces Broad Immunity Against Major Viral Variants in Preclinical Studies https://www.prnewswire.com/news-releases/inovios-pan-covid-19-vaccine-candidate-ino-4802-induces-broad-immunity-against-major-viral-variants-in-preclinical-studies-301289520.html
Aljazeera Μόνο 5.000 από τα 90 εκ. κατοίκων του Κονγκό πήγαν να εμβολιαστούν
https://www.brighteon.com/8490fb45-1114-45bf-a712-4d611236f826
Εισαγωγή κάτι σαν υγρό μαγνήτη ( ; ) nanochip νανοτεχνολογία ( ; ) κάτω από το δέρμα. Με μια απλή σύριγγα εμβολίου… https://www.facebook.com/100014918025949/videos/1127178561122734/
Trifecta: DARPA, IARPA And Now HARPA To Complete ‘Digital Dictatorship’ https://www.technocracy.news/trifecta-darpa-iarpa-and-now-harpa-to-complete-digital-dictatorship/
CRISPR Study Is First to Change DNA in Participants https://www.healthline.com/health-news/crispr-study-is-first-to-change-dna-in-participants
Μια κυβερνοεπίθεση με χαρακτηριστικά covid https://www.brighteon.com/de844812-5d9d-4bf6-b364-4e5d085c77bc
The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1
Συγκλονιστική μαρτυρία: «Σας παρακαλώ πείτε την αλήθεια στον κόσμο…» – Γυναίκα κινδύνευσε να πεθάνει από το εμβόλιο Johnson and Johnson και λύνει την σιωπή της!
https://piraeuspress.gr/hellas/ygeia/497687/sygklonistiki-martyria-sas-parakalo-pite-tin-alithia-ston-kosmo-gyneka-kindynefse-na-pethani-apo-to-emvolio-johnson-and-johnson-ke-lyni-tin-siopi-tis/
COVID Vaccine Injury Reports Among 12- to 17-Year-Olds More Than Triple in 1 Week, VAERS Data Show https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-data-reports-injuries-12-to-17-year-olds-more-than-triple/
Η Dr. Farella είναι παιδίατρος με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. https://www.facebook.com/100003310394891/videos/3913398602113781/
London, May 29th: Something wonderful, something real . . . https://ukreloaded.com/london-may-29th-something-wonderful-something-real/
«Εύα» - Το πρώτο ρομπότ με συναισθήματα https://youtu.be/c3R0YSvD-4Y
Μην πολεμάς τον Έλληνα https://youtu.be/QUWRUvR187Y
Και την ίδια ώρα που εντοπίζουμε πλήθος νανοτεχνολογιών τους που μπορούν να παρέμβουν στον εγκέφαλο και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά, αυτοί πλέον μας παρουσιάζουν επίσημα την τεχνολογία Crispr με την οποία αλλάζουν το DNA κανονικά και οι ΗΠΑ όλως τυχαίως υπερεπενδύουν σε έρευνες νέων ιατρικών μεθόδων επηρεασμένες από τη DARPA! Παράλληλα έρχεται και το παν-κορωναικό εμβόλιο, ένα νέο πολυεργαλείο μπαρουτοκαπνισμένο να αντιμετωπίζει μεταλλάξεις διαφόρων εθνικοτήτων.
Παρ’όλ’αυτά φαίνεται πως και πάλι δεν μπορούν τα παιδιά να νιώθουν αρκετά ασφαλή από αυτό τον τρομερό ιό με αποτέλεσμα να χρειαστεί να δοθεί μια ψευτοάδεια για τις ηλικίες πάνω από 12 ετών την ίδια στιγμή που βλέπουμε ασταμάτητα διάφορες παρενέργειες και θανάτους μετά από εμβόλια παντού. Αλλά σε μια κοινωνία που εκπαιδευόταν να αγνοεί τον Θεό και την ψυχή ίσως δεν ήταν απίθανο τελικά το να μπορεί να χειραγωγηθεί στο να πάει οικειοθελώς να την παραδώσει για μόλις μερικά “αδειανά” ανταλλάγματα και τελευταίοι να μείνουν όσοι έχουν αναγνωρίσει πως είναι το μοναδικό που δεν πρέπει να χάσουν.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/to-kalokairi-tou-teleutaiou-proaulismou
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ_COVID 19 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ. https://youtu.be/7FKVBt8XBcA
Covid: Government 'absolutely thinking about' compulsory jabs for NHS staff, Vaccines minister says https://www.itv.com/news/2021-05-30/covid-government-absolutely-thinking-about-compulsory-jabs-for-nhs-staff-vaccines-minister-says
Millions of Brits ‘unwittingly tracked’ by phone after Covid jab to see if movements changed https://www.thesun.co.uk/news/15041480/millions-brits-tracked-phone-covid-jab-movements/
INOVIO's Pan-COVID-19 Vaccine Candidate (INO-4802) Induces Broad Immunity Against Major Viral Variants in Preclinical Studies https://www.prnewswire.com/news-releases/inovios-pan-covid-19-vaccine-candidate-ino-4802-induces-broad-immunity-against-major-viral-variants-in-preclinical-studies-301289520.html
Aljazeera Μόνο 5.000 από τα 90 εκ. κατοίκων του Κονγκό πήγαν να εμβολιαστούν
https://www.brighteon.com/8490fb45-1114-45bf-a712-4d611236f826
Εισαγωγή κάτι σαν υγρό μαγνήτη ( ; ) nanochip νανοτεχνολογία ( ; ) κάτω από το δέρμα. Με μια απλή σύριγγα εμβολίου… https://www.facebook.com/100014918025949/videos/1127178561122734/
Trifecta: DARPA, IARPA And Now HARPA To Complete ‘Digital Dictatorship’ https://www.technocracy.news/trifecta-darpa-iarpa-and-now-harpa-to-complete-digital-dictatorship/
CRISPR Study Is First to Change DNA in Participants https://www.healthline.com/health-news/crispr-study-is-first-to-change-dna-in-participants
Μια κυβερνοεπίθεση με χαρακτηριστικά covid https://www.brighteon.com/de844812-5d9d-4bf6-b364-4e5d085c77bc
The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1
Συγκλονιστική μαρτυρία: «Σας παρακαλώ πείτε την αλήθεια στον κόσμο…» – Γυναίκα κινδύνευσε να πεθάνει από το εμβόλιο Johnson and Johnson και λύνει την σιωπή της!
https://piraeuspress.gr/hellas/ygeia/497687/sygklonistiki-martyria-sas-parakalo-pite-tin-alithia-ston-kosmo-gyneka-kindynefse-na-pethani-apo-to-emvolio-johnson-and-johnson-ke-lyni-tin-siopi-tis/
COVID Vaccine Injury Reports Among 12- to 17-Year-Olds More Than Triple in 1 Week, VAERS Data Show https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-data-reports-injuries-12-to-17-year-olds-more-than-triple/
Η Dr. Farella είναι παιδίατρος με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. https://www.facebook.com/100003310394891/videos/3913398602113781/
London, May 29th: Something wonderful, something real . . . https://ukreloaded.com/london-may-29th-something-wonderful-something-real/
«Εύα» - Το πρώτο ρομπότ με συναισθήματα https://youtu.be/c3R0YSvD-4Y
Μην πολεμάς τον Έλληνα https://youtu.be/QUWRUvR187Y
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