Под покровом войны. Проект CBDC и его опасность для нас

"Почти во всех странах вводится или осуществляется подготовка к внедрению так наз. «цифровой валюты центрального банка» CBDC (Central Bank Digital Currency). Что это означает, почему это напрямую связано с приблизившейся угрозой принудительной чипизации, и КТО Единственно Защищает от такого ужасающего зла порабощения человеческих душ? Подготавливает весь Мир к Грядущему ПреобРАжению, Наступлению Предсказанной Эры Света?...Сейчас, во время договорной войны, произходит постепенная ликвидация с обеих сторон всех боеприпасов, ракет и военной техники, убийство мобилизованных солдат, как тех, кто мог бы на самом деле защищать Славянские земли, т.е. устранение способности народа сопротивляться, — для безпрепятственного введения в итоге на славянские территории войск НАТО (например, под видом «миротворческих» подразделений ООН) и поголовного чипирования с помощью военных всех, не имеющих Духовной Защиты. К тому времени уже, вероятно, будет введён цифровой безпредел «системы CBDC», с жизнью по этим цифровым «купонам», «разрешениям на существование» подневольных рабов. Это полностью захлопнувшийся капкан, ловушка, — контроль денежный, контроль силовой, военный. А также медицинский, когда уже будут имитировать, например, какой-либо «вирус Марбург», лже-«тестами» выдавать за него побочные следствия прежних уколов, — и якобы ради «здоровья всех» будут пытаться добить «вакцинами» последних живых!" (Читать статью «Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» — https://bit.ly/42SZ2Kj ).

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