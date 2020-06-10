Para la "NUEVA NORMALIDAD", la ciencia deberá ser "FLEXIBLE"! (Resubido acá)

R.V.B.Y 18 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

38 views • June 10, 2020







Para que en esta falsa "pandemia" no decaiga el entusiasmo, la ciencia deberá "flexibilizar" su rigidez y 2+2 no necesariamente deberá ser =4!!!!

Junto a Julián Pellegrini de "Proyecto Squatters" analizamos la comunicación cuasi-porno con la cual desde los medios manipulan nuestro pensamiento.

ANTISISTEMISMO EXPLICITO con la conducción de Enrique Romero, todos los martes a las 13 hs. en www.larz.com.ar

LINK PARA ACCEDER A LBRY: Excelente emisión de ROMERO en La RZ - 9/6/20 en donde se tratan temas como el "anticurentenismo" y las mentiras del gobierno en la pandemia, emitido en YT y resubido por si lo censuran.Para que en esta falsa "pandemia" no decaiga el entusiasmo, la ciencia deberá "flexibilizar" su rigidez y 2+2 no necesariamente deberá ser =4!!!!Junto a Julián Pellegrini de "Proyecto Squatters" analizamos la comunicación cuasi-porno con la cual desde los medios manipulan nuestro pensamiento.ANTISISTEMISMO EXPLICITO con la conducción de Enrique Romero, todos los martes a las 13 hs. en www.larz.com.arLINK PARA ACCEDER A LBRY: https://lbry.tv/ $/invite/@ElCanalDeQQ:e Keywords cuarentenaquique romeromentiras del gobiernoanticuarentenaanticuarentenismojuicio para los coruptos

Show More