© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Para la "NUEVA NORMALIDAD", la ciencia deberá ser "FLEXIBLE"! (Resubido acá)
Follow
2
Share
Report
38 views • June 10, 2020
Excelente emisión de ROMERO en La RZ - 9/6/20 en donde se tratan temas como el "anticurentenismo" y las mentiras del gobierno en la pandemia, emitido en YT y resubido por si lo censuran.
Para que en esta falsa "pandemia" no decaiga el entusiasmo, la ciencia deberá "flexibilizar" su rigidez y 2+2 no necesariamente deberá ser =4!!!!
Junto a Julián Pellegrini de "Proyecto Squatters" analizamos la comunicación cuasi-porno con la cual desde los medios manipulan nuestro pensamiento.
ANTISISTEMISMO EXPLICITO con la conducción de Enrique Romero, todos los martes a las 13 hs. en www.larz.com.ar
LINK PARA ACCEDER A LBRY: https://lbry.tv/$/invite/@ElCanalDeQQ:e
Para que en esta falsa "pandemia" no decaiga el entusiasmo, la ciencia deberá "flexibilizar" su rigidez y 2+2 no necesariamente deberá ser =4!!!!
Junto a Julián Pellegrini de "Proyecto Squatters" analizamos la comunicación cuasi-porno con la cual desde los medios manipulan nuestro pensamiento.
ANTISISTEMISMO EXPLICITO con la conducción de Enrique Romero, todos los martes a las 13 hs. en www.larz.com.ar
LINK PARA ACCEDER A LBRY: https://lbry.tv/$/invite/@ElCanalDeQQ:e
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.