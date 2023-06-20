Украина. Эксперимент «Дия». Испытание CBDC уже было!

Из https://bit.ly/3XRvfPj — "...Для подготовки, отработки работы «системы CBDC» потребуется хотя бы некоторое время. «Закручивать гайки» будут постепенно. Чтобы не взпугнуть ещё не вошедших в цифровую ловушку. Например, в той же Украине сначала будет «е-гривна» без каких-либо условий, а когда все уже перейдут на эту «цифровую валюту» и откажутся от наличных денег, — тогда государство будет выставлять условия. Которых никто не ожидал и не предполагал, какой финансовый контроль и тирания может начаться. Но подобное медленное развитие событий, да ещё и с частичным результатом (когда оцифрованы через CBDC будут не все), конечно, не устроит глобалистов. Поэтому, очевидно, нужно в любой момент ожидать экстремальных действий тёмных сил. Готовиться к такому периоду времени: запасая продукты, подготавливая жилища для автономного проживания вне крупных городов. Потому что города в любом случае окажутся ловушкой для тех, кто в них останется в описанный кризисный момент, когда мир охватят социальные волнения и крупные городские конгломераты будут оцеплены. ..."



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