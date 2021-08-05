[VF] Le Docteur Astrid Stuckelberger chez Del Bigtree (The High Wire), dénonce l'emprise de GAVI, et donc de Bill Gates, sur l'OMS

La lanceuse d'alerte Astrid Stuckelberger, docteur de son état, a plus à perdre qu'à gagner en faisant ce genre d'entretien. En effet, s'attaquer à des géants tels que l'OMS, Bill Gates, et Gavi, c'est prendre de très gros risques. On sait que la mafia qui règne sur le monde de la santé est très dangereuse. Et les morts qu'elle laisse dans son sillage sont innombrables. Le témoignage de cette femme courageuse est capital. Il met en évidence l'incroyable niveau de corruption qui règne aujourd'hui dans le monde.Source de la vidéo :================================