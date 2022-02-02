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Видео ГАСИМ СОДУ КИПЯТКОМ, ЗАМЕРЯЕМ PH ! ВОТ ПОЧЕМУ НЕУМЫВАКИН ГОВОРИЛ ЧТО СОДУ НАДО ГАСИТЬ КИПЯТКОМ!! Источник: Канал народная мудрость #ЗачемНадо #ГаситьСоду #Кипятком ПОДТВЕРЖДЕНИЕ — после того, как воду в посуде кипятить эл. кипятильником до полного бурления наверняка 100 градусов цельсия и сразу засыпать туда соду, — то раствор получается как положено щелочной! Без утверждаемого некоторыми «полного разложения» соды. Сами могли бы НА ПРАКТИКЕ это проверить, прежде чем языками ляпать! Вот и человек, снимавший видео, понимал эту проблему с разными «мнениями» по этому поводу. Поэтому, полностью ДОКАЗАТЕЛЬНО показал что происходит. И насколько возможно тщательно. Так что такая кропотливая форма снимания видео полностью оправдана. Учитывая, какая происходит БОРЬБА некоторых мутных по духу личностей чтобы «дискредитировать тему». Всегда хватает биороботов тьмы в образах человека, чтобы заниматься «отрицательством» и пытаться затроливать своей глупостью правду... Бывают и в чём-то заблуждающиеся люди. Поэтому им нужны такие подтверждения, как на видео. КСТАТИ: используйте СОДУ, у которой на упаковках написано только «ГОСТ 2156-76»!! (Но никак не другие цифры, типа уже позже испорченного ГОСТ 32802-2014! и т.д.). Чтоб долго не искать описание, вот просто из комментариев тех, кто уже в курсе: «Завод поменял состав, как обнаружили, что помогает людям и лечит рак. Почти вся сода подделка.. Отсюда и разделились мнение о её пользе и вреде .. Раньше была просто сода, а теперь со всякими добавками и её нельзя даже в кулинарию .. Так же и соль опасна.. Нужна только каменная молотая без всяких добавок.. Так же как и перекись водорода кругом подделки появились после открытия её лечебных свойств». (Про перекись водорода добавлю: раньше когда открывалась бутылочка, она больше стреляла пробкой, т.е. была активней... Так как позже, теперь начали добавлять присадки чтобы она типа «не портилась со временем», хотя как раз активность и была полезной. Куда ни кинь тёмные лезут и хотят всё испортить, — соду, косметику, лекарства, питание, образование, медицину, природу, ... как будто не знают «где ещё напакостить», целые институты сидят на Западе и за деньги Рокфеллеров-Морганов думают как ещё губить человечество. И это на фактах доказано, уже разоблачено с запасом. Так что и вопрос с содой своевременен, важно знать правду. Потому что тупые боты упорно повторяют не проверяя навязанную им фразу про «60° C», даже не вдумываясь в наглядно показываемый им эксперимент, ... такая глупая роль таких «отрицателей», чтобы проверять на ЗНАНИЕ ПРАВДЫ других). Вот также из комментариев: «Ну Иван Павлович Неумывакин чётко и ясно сказал,что гасить надо горячей водой и хорошо размешивать. А не гашёная не только РН ниже,она будет просто вредна. Так же можно смотреть Александра Закурдаева. Он очень чёток в учениях профессора,всё же работал с ним на своём канале и сам образованный человек». ______________
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