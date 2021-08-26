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Steven Greer - Kozmikus Átverés film magyarul
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28 views • August 26, 2021
A világot átalakító következő 9/11-es esemény kozmikus lesz. Hamis zászlók alatt. Cikk a filmhez: https://wp.me/p2X0wC-1xb | Ebben az úttörő filmben Dr. Greer leleplezi a nemzetbiztonsági megfigyelő állam, a háborús haszonleső héják és a vállalati média által terjesztett hazugságokat, és megmutatja, hogyan kerülhetjük el az afganisztáni háborúnál sokkal rosszabb globális konfliktust és az arra való hivatkozással (káoszból rend) kialakítandó teljes spektrumú dominanciát.
A 2019-ben megalapított új amerikai haderőnem az Űrhaderő. Ennek megalapításától kezdve felerősödött az a narratíva a fősodratú médiában, hogy az azonosítatlan repülő tárgyak, az UFO-k potenciális nemzetbiztonsági fenyegetést jelenthetnek.
Ennek a narratívának azonban már több, mint fél évszázada folyamatosan ágyaznak alá, az 1947-es Roswell-i esetre válaszul alapított CIA által kibocsátott nem-publikus doktrína szerint, különösen a mozifilmek által.
Ezt a fokozatos nagy építkezést tovább erősítette egy további mérföldkő, a 2000-ben publikált Rebuilding America's Defenses, amelyben a dolgozatot író neokonzervatív agytröszt szó szerint megparancsolta az űrhaderő létrehozását és publikálta a világnak azt a ténylegesen már fél évszázada zajló nagy tervet, hogy miként fog egy amerikai vezetésű globális hegemónia kiépülni.
Ennek a fél évszázada épülő nagy tervnek a végső fázisával, amit ez a dolgozat és a film is részletez, létrejönne egy politikailag, gazdaságilag, katonailag integrálódott, teljesen egységes világkormányzat. Ehhez nem mást használnának végső ürügyként, mint a bolygó minden katonai és politikai vezetőjét átverő eszközt, a KOZMIKUS 9/11-et.
Ugyanúgy nem fog senki számítani erre a nagy eseményre, az azt követő bejelentésekre és az egész világ életét megváltoztató következményeire, mint ahogyan a WTC ikertornyoknál történt eseményeknél is így volt.
De Te legyél felkészültebb az alvó többieknél, amikor a hamis alapokra épített nagy bejelentéseket meg fogják tenni!
#pszichológiai_hadviselés #hamis_zászlós_hadművelet #színlelt_idegen_invázió #kozmikus_átverés #teljes_spektrumú_dominancia #háttérhatalom #magánhatalom #világkormány #film #mozifilm #magyar #steven_greer #ce_5
A 2019-ben megalapított új amerikai haderőnem az Űrhaderő. Ennek megalapításától kezdve felerősödött az a narratíva a fősodratú médiában, hogy az azonosítatlan repülő tárgyak, az UFO-k potenciális nemzetbiztonsági fenyegetést jelenthetnek.
Ennek a narratívának azonban már több, mint fél évszázada folyamatosan ágyaznak alá, az 1947-es Roswell-i esetre válaszul alapított CIA által kibocsátott nem-publikus doktrína szerint, különösen a mozifilmek által.
Ezt a fokozatos nagy építkezést tovább erősítette egy további mérföldkő, a 2000-ben publikált Rebuilding America's Defenses, amelyben a dolgozatot író neokonzervatív agytröszt szó szerint megparancsolta az űrhaderő létrehozását és publikálta a világnak azt a ténylegesen már fél évszázada zajló nagy tervet, hogy miként fog egy amerikai vezetésű globális hegemónia kiépülni.
Ennek a fél évszázada épülő nagy tervnek a végső fázisával, amit ez a dolgozat és a film is részletez, létrejönne egy politikailag, gazdaságilag, katonailag integrálódott, teljesen egységes világkormányzat. Ehhez nem mást használnának végső ürügyként, mint a bolygó minden katonai és politikai vezetőjét átverő eszközt, a KOZMIKUS 9/11-et.
Ugyanúgy nem fog senki számítani erre a nagy eseményre, az azt követő bejelentésekre és az egész világ életét megváltoztató következményeire, mint ahogyan a WTC ikertornyoknál történt eseményeknél is így volt.
De Te legyél felkészültebb az alvó többieknél, amikor a hamis alapokra épített nagy bejelentéseket meg fogják tenni!
#pszichológiai_hadviselés #hamis_zászlós_hadművelet #színlelt_idegen_invázió #kozmikus_átverés #teljes_spektrumú_dominancia #háttérhatalom #magánhatalom #világkormány #film #mozifilm #magyar #steven_greer #ce_5
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