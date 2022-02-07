Σχέδιο Ιμμάνουελ - (k.b, αρ.03) Εξαναγκαστικός εμβολιασμός ενώπιον δικαστηρίου

Πρώτη ανάρτηση: 17.12.2021

(Για την κατανόηση των ιατρικών αναφορών του βίντεο, αλλά και των προεκτάσεων τους, απαιτείται στοιχειώδης γνώση της ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ του Δρ. Χάμερ (υπάρχει σχετικό κανάλι).



ΠΗΓΗ: https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3/k-b_03_Impfzwang:6

ΕΔΩ η δίκη για τον ιό της ιλαράς: www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1

ΕΔΩ το πρώτο μέρος από το "Σχέδιο Ιμμάνουελ": www.brighteon.com/7106d4a6-80a7-4905-9a42-762209ecfce9 «Έχε το θάρρος να χρησιμοποιείς την ίδια σου την λογική» ...και να αναλαμβάνεις ο ίδιος την ευθύνη. Με λίγα λόγια, Νο 03: «Εξαναγκαστικός εμβολιασμός στο δικαστήριο» Ένα απόσπασμα από το Λ.Τ.Π. Αρ. 03: "Κορώνα - πρόκειται για περισσότερα!" - Μέρος 2ο: Η επιστημονική βάση όλης της σύγχρονης ιολογίας δεν περιέχει καμία επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη κάποιου ιού. Επομένως, δεν υπάρχει ούτε ένα επιχείρημα για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ή για καταναγκαστικό εμβολιασμό που να αντέχει σε ιατρικώς επιστημονική εξέταση. k+b, αρ. 03: 👉🏼 πώς η απόφαση στην δίκη για τον ιό της ιλαράς μπορεί να χρησιμεύσει στην κορωνοκρίση 👉🏼 γιατί το ερώτημα για την απόδειξη του ιού είναι τόσο σημαντικό, ειδικά όταν υπάρχει επικείμενη υποχρέωση εμβολιασμού Το "kurz + bündig" (k+b) είναι μια ειδική μορφή που προορίζεται κυρίως για το κανάλι μας στο Telegram. Ωστόσο, περιστασιακά θα δημοσιεύουμε βίντεο αυτής της κατηγορίας στα κανονικά μας κανάλια βίντεο. Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι συνεισφορές στην κατηγορία k&b είναι συνήθως πιο σύντομες, συνοψίζουν σημαντικές πτυχές και θέματα ή χρησιμεύουν ως επεξηγηματικά βίντεο π.χ. για ειδικές επιστημονικές διαδικασίες ή βιολογικούς συσχετισμούς. Το περιεχόμενο του k+b μπορεί να αφορά αποσπάσματα από άλλα βίντεό μας ή ειδικές συνεισφορές. Το Projekt Immanuel είναι ένα μη κερδοσκοπικό έργο. Οι συνεισφορές μας πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμες και να απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους. Με την προϋπόθεση ότι ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ δεν θα αλλαχθεί στις δημοσιεύσεις μας, κάθε βίντεο και έγγραφό μας μπορεί να ληφθεί, να μεταδοθεί και να μεταφορτωθεί ξανά στα δικά σας κανάλια. Στα βίντεό μας πρέπει να περιλαμβάνεται και η πλήρης περιγραφή του! Μπορείτε να μάθετε σε ποιες πύλες και σε ποιες γλώσσες δημοσιεύονται τα άρθρα μας στον ιστότοπό μας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διεύθυνση: [email protected] Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις νέες αναρτήσεις μπορείτε να τις βρείτε στον ιστότοπό ή στο κανάλι των παραγωγών στο Telegram. Ιστοσελίδα: www.projekt-immanuel.de Telegram: t.me/projekt_immanuel



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