© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Sylvie Simon - Le lobbying et la peur - « Vous pouvez dire NON ! »
Follow
0
Download MP3
Share
Report
5 views • June 10, 2020
Rediffusé sur YT le 13 nov. 2012 : https://www.youtube.com/watch?v=QynrV1jcClw
Par la chaîne YT Reponses Bio : https://www.youtube.com/channel/UCN1FGJs3KgPwm4CRFwLo5TQ
Sylvie Simon dénonce dans cette interview la manipulation des lobbies en général et de l'industrie pharmaceutique en parlticulier. "Aux yeux d'une industrie qui veut gagner toujours plus, il faut créer plus de malades pour vendre plus de vaccins et de médicaments ! Et c'est ce qu'ils font, ils fabriquent des malades !". Sylvie Simon
Vous pouvez soutenir Réponses Bio sur Tipeee https://fr.tipeee.com/reponses-bio
Par la chaîne YT Reponses Bio : https://www.youtube.com/channel/UCN1FGJs3KgPwm4CRFwLo5TQ
Sylvie Simon dénonce dans cette interview la manipulation des lobbies en général et de l'industrie pharmaceutique en parlticulier. "Aux yeux d'une industrie qui veut gagner toujours plus, il faut créer plus de malades pour vendre plus de vaccins et de médicaments ! Et c'est ce qu'ils font, ils fabriquent des malades !". Sylvie Simon
Vous pouvez soutenir Réponses Bio sur Tipeee https://fr.tipeee.com/reponses-bio
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.