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Sylvie Simon - Le lobbying et la peur - « Vous pouvez dire NON ! »
luciole
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5 views • June 10, 2020
Rediffusé sur YT le 13 nov. 2012 : https://www.youtube.com/watch?v=QynrV1jcClw
Par la chaîne YT Reponses Bio : https://www.youtube.com/channel/UCN1FGJs3KgPwm4CRFwLo5TQ

Sylvie Simon dénonce dans cette interview la manipulation des lobbies en général et de l'industrie pharmaceutique en parlticulier. "Aux yeux d'une industrie qui veut gagner toujours plus, il faut créer plus de malades pour vendre plus de vaccins et de médicaments ! Et c'est ce qu'ils font, ils fabriquent des malades !". Sylvie Simon

Vous pouvez soutenir Réponses Bio sur Tipeee https://fr.tipeee.com/reponses-bio
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bigpharmasantevaccinslibre choix therapeutique
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