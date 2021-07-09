Dat is dan ze aan het goud en zo aan het trans portieren zijn

Zojuist 3 minuten geleden. Ik woon nu zo'n beetje 17 jaar in Soest. Sinds de C crisis gebeurt er best wel veel in dit kleine dorpje aan luchtverkeer. Vorige week kwam er een tank in Soest voorbij met 2 leger wagens waar militairen achterin kunnen zitten. 3 weken geleden werd ik een nacht wakker gehouden door enorme harde knallen wat geen vuurwerk bommetjes waren en de hele nacht heeft geduurd met stiltes van 15 minuten. Ik heb het gemeld bij defensie maar natuurlijk geen gehoor of een bevestiging ontvangen dat mijn mail is ontvangen.Er is de afgelopen 18 maanden veel luchtverkeer vanuit defensie, voornamelijk was het in de avonden maar de afgelopen weken zie ik het ook overdag en steeds meer.Wat ik al zei, ik woon nu ruim 17 jaar in Soest en voorheen zag je dit niet omdat Soesterberg allang gesloten is. De voorbereiding is in volle gang als je het mij vraagt. Ik heb al langere tijd een onderbuik gevoel. 1 ding is wel dat het opmerkelijk is.Bij het zien van het volgende bericht ,was het onmiddellijk duidelijk dat er hier meer aan de hand is dan het oog ziet.Er word beschreven dat er helikopters over de man zijn woongebied vlogen,Zojuist 3 minuten geleden. Ik woon nu zo'n beetje 17 jaar in Soest. Sinds de C crisis gebeurt er best wel veel in dit kleine dorpje aan luchtverkeer. Vorige week kwam er een tank in Soest voorbij met 2 leger wagens waar militairen achterin kunnen zitten. 3 weken geleden werd ik een nacht wakker gehouden door enorme harde knallen wat geen vuurwerk bommetjes waren en de hele nacht heeft geduurd met stiltes van 15 minuten. Ik heb het gemeld bij defensie maar natuurlijk geen gehoor of een bevestiging ontvangen dat mijn mail is ontvangen.Er is de afgelopen 18 maanden veel luchtverkeer vanuit defensie, voornamelijk was het in de avonden maar de afgelopen weken zie ik het ook overdag en steeds meer.Wat ik al zei, ik woon nu ruim 17 jaar in Soest en voorheen zag je dit niet omdat Soesterberg allang gesloten is. De voorbereiding is in volle gang als je het mij vraagt. Ik heb al langere tijd een onderbuik gevoel. 1 ding is wel dat het opmerkelijk is.Soesterberg was heel lang het vliegveld in Nederland waar ook Amerikaanse militairen gelegerd waren .In 2008 werd de basis definitief gesloten, echter het militair personeel verdween alsook de activiteit, er werd een museum geïnstalleerd en meer van dat fraais.Maar er was nog iets ,iets wat velen niet eens weten, de voormalige luchtmachtbasis kreeg een andere taak toegewezen.Het voormalig kamp werd omgebouwd met de nieuwe naam "camp new Amsterdam".In 2015 werd de centrale leiding van de marechaussee naar dit vernieuwd complex verhuisd, met als einddatum 2020.Alle districten van deze politie van het leger worden vanaf dan aangestuurd vanuit dit kamp.Maar dat is niet alles, ook een groot stuk van de goudvoorraad van Nederland zal verhuisd worden naar dit complex,blijkbaar is de huidige plaats in Amsterdam niet veilig genoeg meer.De voormalige basis heeft wel nog zijn landingsbanen en stukken van de oude infrastructuur.gelet op het bericht van de inwoner ter plaatse is de kans dat er een operatie aan de gang is niet ondenkbeeldig.hier het artikel van de verhuis leiding marechaussee :