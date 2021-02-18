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Sessão especial: A VERDADE SOBRE A VACINA, MAIS GRAVE AINDA, a ilusão coletiva global
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77 views • February 18, 2021
Sessão especial 17/02/2021 após a Sessão 40
Nova conferência do comitê de ciência, PHDss e Cientistas de diversos países, fundado por quatro advogados. Ele está tomando evidências sobre a crise do corona e as medidas para impedir a vacinação na Alemanha bem como em outros países. Eles estão processando médicos por prevaricação no trato com a pandemia de informar casos falsos do vírus, elevando o número de casos no mundo, bem como as instituições que promovem a vacinação que foi aprovada emergencialmente, mas tem levado muitos à óbito e causado efeitos adversos sem cura. O comitê defende e recomenda o tratamento precoce com os medicamentos já conhecidos.
no minuto 12 a 14 +-, vídeo da caso real de 2 pessoas que foram vacinadas em casa, recebendo tratamentos pouco antes de seus óbitos, mas no total foram 8 pessoas mortas e 11 com efeitos adversos, gostaria de ter tempo para colocar as legendas, isso a mídia nunca mostrara a população.
Vídeo original, já já acredito que vão banir do youtube, como aconteceu no canal anterior
https://youtu.be/u-9mIzS-Gq0
Nova conferência do comitê de ciência, PHDss e Cientistas de diversos países, fundado por quatro advogados. Ele está tomando evidências sobre a crise do corona e as medidas para impedir a vacinação na Alemanha bem como em outros países. Eles estão processando médicos por prevaricação no trato com a pandemia de informar casos falsos do vírus, elevando o número de casos no mundo, bem como as instituições que promovem a vacinação que foi aprovada emergencialmente, mas tem levado muitos à óbito e causado efeitos adversos sem cura. O comitê defende e recomenda o tratamento precoce com os medicamentos já conhecidos.
no minuto 12 a 14 +-, vídeo da caso real de 2 pessoas que foram vacinadas em casa, recebendo tratamentos pouco antes de seus óbitos, mas no total foram 8 pessoas mortas e 11 com efeitos adversos, gostaria de ter tempo para colocar as legendas, isso a mídia nunca mostrara a população.
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