Sessão especial: A VERDADE SOBRE A VACINA, MAIS GRAVE AINDA, a ilusão coletiva global

Sessão especial 17/02/2021 após a Sessão 40Nova conferência do comitê de ciência, PHDss e Cientistas de diversos países, fundado por quatro advogados. Ele está tomando evidências sobre a crise do corona e as medidas para impedir a vacinação na Alemanha bem como em outros países. Eles estão processando médicos por prevaricação no trato com a pandemia de informar casos falsos do vírus, elevando o número de casos no mundo, bem como as instituições que promovem a vacinação que foi aprovada emergencialmente, mas tem levado muitos à óbito e causado efeitos adversos sem cura. O comitê defende e recomenda o tratamento precoce com os medicamentos já conhecidos.no minuto 12 a 14 +-, vídeo da caso real de 2 pessoas que foram vacinadas em casa, recebendo tratamentos pouco antes de seus óbitos, mas no total foram 8 pessoas mortas e 11 com efeitos adversos, gostaria de ter tempo para colocar as legendas, isso a mídia nunca mostrara a população.Vídeo original, já já acredito que vão banir do youtube, como aconteceu no canal anterior