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Humanité 2.0 : Un médecin met en garde contre les nouvelles technologies utilisées dans les vaccins – Interview avec Dr. Carrie Madej
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51 views • December 25, 2020
Le Dr Carrie Madej est spécialiste en médecine interne aux États-Unis. Son intérêt particulier pour la recherche s'est très tôt concentré sur les vaccins. Mais pourquoi les vaccins Covid-19 sont-ils plus problématiques que les autres vaccins ? Y a-t-il vraiment une grande expérience menée sur l'humanité ? Le Dr Madej met-elle à juste titre en garde l'humanité entière contre la prochaine vaccination basée sur le génie génétique ? Si vous n'avez jamais entendu parler de l'hydrogel, de la luciférase et du brevet international 060606 de Bill Gates en rapport avec la technologie 5G, regardez cette interview de Kla.TV avec cette médecin lanceuse d’alerte et faites passer le message !
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