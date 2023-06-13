Lloyd Pye - Tudo O Que Se Sabe Está Errado - Origens Humanas

Lloyd Pye postula sua visão da evolução humana, agora chamada de "Teoria da Intervenção". Esta nova teoria está separada do Criacionismo, Evolução e Design Inteligente, e explica muitos dos enigmas deixados sem resposta por essas outras teorias.





O vídeo a seguir é intitulado “Tudo o que você sabe está errado” e é exatamente o que parece. O vídeo em si foi feito pela equipe por trás do Alien Star e nele você pode ver quantas mentiras foram espalhadas pelo governo e pela mídia em uma só.





O vídeo explica essencialmente como a história em si era uma mentira e como os humanos foram todos criados por alienígenas o tempo todo.





Isso pode parecer um choque para aqueles que não seguiram muito bem a teoria da conspiração, mas a teoria em si tem sido discutida há muito tempo, para dizer o mínimo.





O vídeo data oficialmente de 1999 e foi feito por um dos maiores teóricos da conspiração que já viveu neste planeta chamado Loyd Pyle.





Ele fala sobre os humanos terem sido criados pelos alienígenas, como mencionado antes, e aponta diretamente para os Anunnaki para explicar como eles chegaram ao nosso planeta nos tempos antigos, obrigando-nos a trabalhar duro para eles desde então.





Embora o vídeo não tenha o melhor áudio existente e a qualidade do vídeo em si seja bastante baixa, para dizer o mínimo, ainda é um dos melhores vídeos disponíveis se você estiver procurando descobrir a verdade que o governo tem se mantido longe de nós o tempo todo.





Lembre-se de que todos temos opiniões diferentes, pense antes de falar ou escrever algo que seja cruel com os outros. Afinal, somos apenas humanos. Desejando-lhe céus limpos e olhos arregalados. Para compartilhar suas experiências ou apenas deixar um comentário, há uma área abaixo. Leia ou ouça.





Somos a mudança que o mundo esperava!





Você já testemunhou um objeto voador não identificado?





Se você acha que os OVNIs são projetos negros, naves extraterrestres, algo completamente diferente, ou simplesmente não sabe.





Amor incondicional. A estrada que todos podemos percorrer. O amor incondicional é como o sol.





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