EndGame: Blueprint for Global Enslavement (IS NOW REAL WITH PLANDEMIC! Greek Subtitles). ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗ. Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΟΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΝΟΣ ΙΟΥ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 0,03%

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

159 views • April 15, 2021





Βγήκε το πολυαναμενόμενο συναρπαστικό ντοκυμαντέρ (19/10/2007) του δημοσιογράφου Alex Jones με ελληνικούς υπότιτλους: Endgame: blueprint for global enslavement (σήμερα ίσως πιο επίκαιρο παρά ποτέ καθώς βλέπουμε να επιβεβαιώνεται! με την αντίχριστη σιωνιστική παγκόσμια υγειονομική δικτατορία του τρομοκορωναϊου). To "Endgame" είναι το τελικό αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας πάνω σε ιστορικά ντοκουμέντα που εξηγούν γιατί οι ηγέτες αυτού του κόσμου είναι μανιακοί με τον απόλυτο έλεγχο, της κατακυρίευσης και της σκλαβιάς της ανθρωπότητας, χειριζόμενοι τρομαχτική ισχύ για χάρη μόνο της ισχύος, συγκεντρώνοντας την εξουσία σε ένα αδυσώπητο παγκόσμιο κυβερνητικό σύστημα, την "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ" και επιδιώκοντας την "τελική λύση τους" για παγκόσμιο πληθυσμιακό αποδεκατισμό. Το "Endgame" ξεσκεπάζει το μακροπρόθεσμο σχέδιο των ελιτιστών και εξηγεί γιατί θα είναι ένας εφιάλτης για το υπόλοιπο της ανθρωπότητας εκτός και εάν ξεσηκωθούμε τώρα και πολεμήσουμε ενάντια στα συστήματα του ελέγχου τα οποία σχεδιάστηκαν για να μετατρέψουν εμάς και τον πλανήτη μας σε ένα πλανήτη φυλακή.

Ξεσκεπάζονται ανοιχτά "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ", η "Λέσχη Μπίλντερμπεργκ", οι "Εβραίοι κυρίαρχοι του κόσμου Ροκφέλερ και Ρόθτσαϊλντ", η Ευγονική "ως πολιτική του Σιωνιστικού Εθνικοσοσιαλιστικού Ναζισμού" που δημιούργησε το "Ολοκαύτωμα" και στην συνέχεια την αποδοχή του Κράτους του νέου Ισραήλ που αναμένει τον αντίχριστο Μεσσία του, ο μετανθρωπισμός και ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ των τυράννων και της ελίτ διαμέσου των αιώνων. www.infowars.com



ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΡΙΧΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ... ΩΣΤΟΣΟ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΖΟΦΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΦΟΝΟΙ, ΛΗΣΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ, ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.

ΠΡΟΒΑΛΛΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... ΩΣΤΟΣΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ : "ΧΩΡΙΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (ΙΩΑΝ. 15, 5)"… ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΥΔΕΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΓΑΘΟ…



ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 EndGame: Blueprint for Global Enslavement (IS NOW REAL WITH PLANDEMIC! Greek Subtitles). ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗ. Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΟΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΝΟΣ ΙΟΥ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 0,03% https://ugetube.com/watch/vXLz9Jy5QvVvO9O Βγήκε το πολυαναμενόμενο συναρπαστικό ντοκυμαντέρ (19/10/2007) του δημοσιογράφου Alex Jones με ελληνικούς υπότιτλους: Endgame: blueprint for global enslavement (σήμερα ίσως πιο επίκαιρο παρά ποτέ καθώς βλέπουμε να επιβεβαιώνεται! με την αντίχριστη σιωνιστική παγκόσμια υγειονομική δικτατορία του τρομοκορωναϊου). To "Endgame" είναι το τελικό αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας πάνω σε ιστορικά ντοκουμέντα που εξηγούν γιατί οι ηγέτες αυτού του κόσμου είναι μανιακοί με τον απόλυτο έλεγχο, της κατακυρίευσης και της σκλαβιάς της ανθρωπότητας, χειριζόμενοι τρομαχτική ισχύ για χάρη μόνο της ισχύος, συγκεντρώνοντας την εξουσία σε ένα αδυσώπητο παγκόσμιο κυβερνητικό σύστημα, την "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ" και επιδιώκοντας την "τελική λύση τους" για παγκόσμιο πληθυσμιακό αποδεκατισμό. Το "Endgame" ξεσκεπάζει το μακροπρόθεσμο σχέδιο των ελιτιστών και εξηγεί γιατί θα είναι ένας εφιάλτης για το υπόλοιπο της ανθρωπότητας εκτός και εάν ξεσηκωθούμε τώρα και πολεμήσουμε ενάντια στα συστήματα του ελέγχου τα οποία σχεδιάστηκαν για να μετατρέψουν εμάς και τον πλανήτη μας σε ένα πλανήτη φυλακή.Ξεσκεπάζονται ανοιχτά "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ", η "Λέσχη Μπίλντερμπεργκ", οι "Εβραίοι κυρίαρχοι του κόσμου Ροκφέλερ και Ρόθτσαϊλντ", η Ευγονική "ως πολιτική του Σιωνιστικού Εθνικοσοσιαλιστικού Ναζισμού" που δημιούργησε το "Ολοκαύτωμα" και στην συνέχεια την αποδοχή του Κράτους του νέου Ισραήλ που αναμένει τον αντίχριστο Μεσσία του, ο μετανθρωπισμός και ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ των τυράννων και της ελίτ διαμέσου των αιώνων. www.infowars.comΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΡΙΧΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ... ΩΣΤΟΣΟ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΖΟΦΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΦΟΝΟΙ, ΛΗΣΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ, ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.ΠΡΟΒΑΛΛΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... ΩΣΤΟΣΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ : "ΧΩΡΙΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (ΙΩΑΝ. 15, 5)"… ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΥΔΕΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΓΑΘΟ…ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 https://ugetube.com/watch/zUaqO36nN3tpwRc ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. Keywords alex jonesliesmoneywarusanwogoldglobalizationantichristendgameblueprintplandemic

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