VENUS
ACHILLEA THE 9 WORLDS/TRACK5
REALLY…….FOREVER…….. TRUELLY
LOVING……. ALL THAT IS…… TRUELLY
FLYING FROM THE SUN, PASSING NEAR VENUS’ LOVE
MAKES ME REMEMBER HOW I LEARNED TO FLY
PASSING SO CLOSE I HEAR HER SING SWEET RAPSODY
HER SWEET SONG OF LOVE DOES MAKE ME HIGH
IT’S A NATURAL THING……. TO LOVE EVERYONE
REALLY TRUELLY ALL THAT IS
AND WHEN YOU DO LEARN HER LOVE FLOWS THROUGH ALL
YOU TOO WILL……TRUELLY…….FLY AWAY
SKIES MAKE ME YOURS
FLY TO MY ARMS PLEASE FATHER
NOW I REMEMBER HOW YOU FIRST TAUGHT ME TO FLY THROUGH THE SKY
LOVING ALL DOES MAKE ME HIGH
FLYING NEAR VENUS’ LOVE
IT’S THE NATURAL WAY …….TO LOVE EVERYTHING
REALLY…….TRUELLY………ALL THAT IS
AND WHEN YOU DO SHARE……AS VENUS SERVES YOU
YOU TOO WILL…….TRUELLY……….FLY AWAY