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La Une TV : La Première !
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31 views • July 19, 2021
17 juillet 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/LaUneTV_Premiere:8
Description d'origine :
La situation actuelle nous a poussés à avancer la date de la première émission de la Une TV , prévue initialement le 2 septembre.
Nous serons toutes et tous là ce dimanche 18 juillet 2021 pour la Première !
Nous vous attendons nombreux de 21h à minuit pour cette soirée exceptionnelle.
On est tous ensemble et on ne lâchera rien !
Le site de la Une TV : https://LaUneTV.com
Description d'origine :
La situation actuelle nous a poussés à avancer la date de la première émission de la Une TV , prévue initialement le 2 septembre.
Nous serons toutes et tous là ce dimanche 18 juillet 2021 pour la Première !
Nous vous attendons nombreux de 21h à minuit pour cette soirée exceptionnelle.
On est tous ensemble et on ne lâchera rien !
Le site de la Une TV : https://LaUneTV.com
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