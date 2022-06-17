Dr. Sucharit Bhakdi - Στέφανος Δαμιανίδης | 17.6.2022

Ο παγκοσμίου κύρους μικροβιολόγος, ιολόγος, ανοσολόγος, επιδημιολόγος, λοιμωξιολόγος, Dr. Sucharit Bhakdi στον Focus FM 103.6

** Συγκλονιστική αποκάλυψη του καθηγητή Bhakdi … Ετοιμάζονται να αντικαταστήσουν όλα τα κλασσικά εμβόλια με γενετικά m-RNA **



Κανείς δεν γνωρίζει ότι τα εμβόλια για την γρίπη (από τις BioTech και Moderna) είναι ήδη έτοιμα και περιμένουν πλήρη έγκριση χωρίς να έχει γίνει καμμία μελέτη.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 50% μέσα στην επόμενη δεκαετία και τα παιδιά θα πεθάνουν πρώτα. «Έλληνες, πετάξτε αυτήν την καταραμένη κυβέρνηση και τους ιατρούς που σας δολοφονούν».