Die Psychologie des Gehorsams und die Tugend des Ungehorsams

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74 views • March 27, 2022



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In diesem Video untersuchen wir die Psychologie des Gehorsams, mit besonderem Augenmerk darauf, warum Menschen den Machthabern auch dann gehorchen, wenn dies bedeutet, Handlungen zu begehen, die sie in jeder anderen Situation als unmoralisch ansehen würden. Wir werden auch den Ungehorsam untersuchen und wie er als entscheidende Gegenkraft zum Aufstieg einer unterdrückerischen Regierung wirkt.

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