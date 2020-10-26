Voir l'abus dans cette crise totalitaire en sortant du déni

Comprendre l'abus de pouvoir nécessaire à notre affirmation de soi pour retrouver notre liberté.Les arbres 5 G et la fin du cash via Facebook(pas sur que l'arbre ne soit pas un fake à suivre ....)Constellation familiale pour se reconnecter à notre souverainetéLien entre la situation et les dérives sectaires avec les sources de l'étatL’après chaosComment vérifier les informations ?Trouver l'AsolutionVidéos pour les Chrétiens :1914La fin du monde vrai ou faux