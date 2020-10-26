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Voir l'abus dans cette crise totalitaire en sortant du déni
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1 view • October 26, 2020
Comprendre l'abus de pouvoir nécessaire à notre affirmation de soi pour retrouver notre liberté.
Les arbres 5 G et la fin du cash via Facebook
(pas sur que l'arbre ne soit pas un fake à suivre ....)
https://www.facebook.com/hoebeeckrouge
Constellation familiale pour se reconnecter à notre souveraineté
https://youtu.be/mUHzsmafw9k
Lien entre la situation et les dérives sectaires avec les sources de l'état
https://youtu.be/ejqgV0Vzryk
L’après chaos
https://youtu.be/1AhFBAYFXjg
Comment vérifier les informations ?
https://youtu.be/uHwGctapweo
Trouver l'Asolution
https://youtu.be/O8BMzA5Hh0Q
Vidéos pour les Chrétiens :
1914
https://youtu.be/HepIYSBkbaM
La fin du monde vrai ou faux
https://youtu.be/JcVxv4G_5dc
Les arbres 5 G et la fin du cash via Facebook
(pas sur que l'arbre ne soit pas un fake à suivre ....)
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