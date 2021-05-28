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ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - Καθημερινή Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 26/4/21
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0 view • May 28, 2021
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
- Επίσημες αλλά αντικρουόμενες δηλώσεις αναφορικά με τους διασωληνωμένους στις ΜΕΘ
- Καταγραφόμενες επιπτώσεις, παρενέργειες και θάνατοι εξ’ αιτίας των εμβολιασμών.
- Πρακτορείο Reuters για παρενέργειες στο Ισραήλ.
- Μη επαρκής έως ανύπαρκτη η φαρμακοεπαγρύπνηση για τα εμβόλια στην Ελλάδα.
- Alfred Rusell Wallas: Ο εμβολιασμός είναι μια ψευδαίσθηση. Έγκλημα η ποινική επιβολή του.
- Αντιστροφή της ανθρωπιστικής φύσης της Ιατρικής.
- Ασυλία των επιτροπών υγείας, λόγω παραβίασης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.
- Τα μέτρα εγκλεισμού συνιστούν την μεγαλύτερη επίθεση στην Δημόσια Υγεία από ίδρυσης του ελληνικού κράτους.
- Έωλη η ταυτοποίηση του Sars Cov 2.
- Gov. UK. Summary of further modelling of easing restrictions – Roadmap Step 2. Σύνοψη: οι περισσότεροι θάνατοι και οι εισαγωγές σε μια αναζωπύρωση μετά τον χάρτη πορείας είναι σε άτομα που έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου, ακόμη και χωρίς εξασθένιση της προστασίας του εμβολίου ή μια παραλλαγή που ξεφεύγει από τα εμβόλια.
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
- Κεντρική πολιτική κατεύθυνση ο περιορισμός της ελευθερίας του πολίτη.
- Βραχυκλωμένο το «Ταμείο Ανάκαμψης»
- Γιατί δανείζεται και που κατευθύνεται ο δανεισμός του Κράτους;
- Ανακύκλωση των τραπεζικών ενεργητικών.
- Σκληρά μνημονιακά προγράμματα προς εφαρμογή σε όλη την ευρωζώνη
- Αγορές: Φόβοι για «φούσκα από το παγκόσμιο ράλι.
- Η ανατιμητική κερδοσκοπία σημείο τριβών στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα.
- Αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από Μπάιντεν και ΗΠΑ
- Προχωράει η στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ - Τουρκίας.
- Κάλυψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην τουρκική οικονομία.
- Πιθανή μια ομαλή διαδοχή του Ερντογάν.
- Αναβίωση του Ανατολικού Κράτους υπό δυτικό έλεγχο και εποπτεία.
- Ανυπαρξία ελληνικής εθνικής στρατηγικής.
- Αναφορά στο Κυπριακό και την νέα Πενταμερή.
🔴 Παρακαλούμε για την υποστήριξη σας υπέρ της διάδοσης του καναλιού του ΕΠΑΜ και της προσπάθειας προς ανατρεπτική ενημέρωση στο σκοπό απελευθέρωσης του τόπου, μέσα από τα Like στα βίντεο του καναλιού, Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://www.epamhellas.gr/symplhrwste...
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
- Επίσημες αλλά αντικρουόμενες δηλώσεις αναφορικά με τους διασωληνωμένους στις ΜΕΘ
- Καταγραφόμενες επιπτώσεις, παρενέργειες και θάνατοι εξ’ αιτίας των εμβολιασμών.
- Πρακτορείο Reuters για παρενέργειες στο Ισραήλ.
- Μη επαρκής έως ανύπαρκτη η φαρμακοεπαγρύπνηση για τα εμβόλια στην Ελλάδα.
- Alfred Rusell Wallas: Ο εμβολιασμός είναι μια ψευδαίσθηση. Έγκλημα η ποινική επιβολή του.
- Αντιστροφή της ανθρωπιστικής φύσης της Ιατρικής.
- Ασυλία των επιτροπών υγείας, λόγω παραβίασης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.
- Τα μέτρα εγκλεισμού συνιστούν την μεγαλύτερη επίθεση στην Δημόσια Υγεία από ίδρυσης του ελληνικού κράτους.
- Έωλη η ταυτοποίηση του Sars Cov 2.
- Gov. UK. Summary of further modelling of easing restrictions – Roadmap Step 2. Σύνοψη: οι περισσότεροι θάνατοι και οι εισαγωγές σε μια αναζωπύρωση μετά τον χάρτη πορείας είναι σε άτομα που έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου, ακόμη και χωρίς εξασθένιση της προστασίας του εμβολίου ή μια παραλλαγή που ξεφεύγει από τα εμβόλια.
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
- Κεντρική πολιτική κατεύθυνση ο περιορισμός της ελευθερίας του πολίτη.
- Βραχυκλωμένο το «Ταμείο Ανάκαμψης»
- Γιατί δανείζεται και που κατευθύνεται ο δανεισμός του Κράτους;
- Ανακύκλωση των τραπεζικών ενεργητικών.
- Σκληρά μνημονιακά προγράμματα προς εφαρμογή σε όλη την ευρωζώνη
- Αγορές: Φόβοι για «φούσκα από το παγκόσμιο ράλι.
- Η ανατιμητική κερδοσκοπία σημείο τριβών στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα.
- Αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από Μπάιντεν και ΗΠΑ
- Προχωράει η στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ - Τουρκίας.
- Κάλυψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην τουρκική οικονομία.
- Πιθανή μια ομαλή διαδοχή του Ερντογάν.
- Αναβίωση του Ανατολικού Κράτους υπό δυτικό έλεγχο και εποπτεία.
- Ανυπαρξία ελληνικής εθνικής στρατηγικής.
- Αναφορά στο Κυπριακό και την νέα Πενταμερή.
🔴 Παρακαλούμε για την υποστήριξη σας υπέρ της διάδοσης του καναλιού του ΕΠΑΜ και της προσπάθειας προς ανατρεπτική ενημέρωση στο σκοπό απελευθέρωσης του τόπου, μέσα από τα Like στα βίντεο του καναλιού, Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://www.epamhellas.gr/symplhrwste...
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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