Австралийская армия тестирует управляемых разумом боевых роботов с искусственным интеллектом

Сообщается, что австралийские военные тестируют уникальный «мозговой роботизированный интерфейс» искусственного интеллекта (ИИ) для управления «робособами», синхронизированными с разумом солдат.Согласно видео, опубликованному австралийской армией на прошлой неделе, революционный искусственный интеллект позволяет солдатам управлять этими собаками-роботами или «робособаками» с помощью продвинутой цифровой «телепатии».

"... Все компьютеры в итоге объединяемы в одну общую сеть. А этой сетью будет управлять центральный компьютер, или компьютерная сеть Антихриста. И эта машина будет видеть через многие миллионы «камер наблюдения», знать: кто где находится, опознавать всех и контролировать всех, и в итоге управлять всеми, поклонившимися «образу зверя» («Откровение», 13:14; 14:9). Превращать в управляемых системой дьявола роботов. Вводящие эту систему смотрят на каждого человека, как на объект порабощения, прикрываясь декларируемыми лозунгами об обезпечении «безопасности», предоставлении «услуг», «удобств», «следования за прогрессом», «экономической целесообразностью». Всё это уловки тёмных".

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