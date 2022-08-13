ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΙ, ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ MAIN STREAM MEDIA

Οι αγρότες της Ευρώπης είναι στο πόδι! Αν και τα main stream media και στην Ελλάδα, δεν ασχολούνται καθόλου, εντούτοις οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι άκρως χαρακτηριστικές για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Και η Σερβία εδώ και μερικές ημέρες προστέθηκε στις χώρες που κάνουν κινητοποιήσεις ενώ οι Ολλανδοί που ξεκίνησαν το όλο θέμα, εξακολουθούν να βρίσκονται στους δρόμους. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις πολιτικές των κυβερνήσεων με αφορμή το κλίμα αλλά και για την ραγδαία αύξηση των τιμών σε μια σειρά από προϊόντα όπως είναι τα λιπάσματα.

https://news12.gr/oi-agrotes-tis-eyropis-sto-podi-apoysi/

