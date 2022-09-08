Акробатическое шоу Антипод. Состав №13

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Проверенное столетиями классическое цирковое выступление на Вашем мероприятии!Часто бывает, что нужно показать преемственность традиций, стабилизировать восприятие супер технологичных продуктов или сложных решений - наше шоу поможет людям понять, что какие бы сложные действия не пришлось осуществлять, но все возможно каждым! Сотни лет находятся те, кто находит в себе силы и желание, чтобы через годы тренировок радовать публику сложнейшей координацией своего тела и владения разными предметами.
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