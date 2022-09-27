Teil 2: MWGFD-Maskensymposium (Dr. Wodarg, Prof. Dr. Bhakdi, Prof. Dr. Hockertz, Prof. Dr. Schwab)

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0:00:58 - Prof. Dr. Walach (klinischer Psychologe, Gesundheits Wissenschaftler, Leiter des Change Health Science Instituts)0:24:12 - Dr. Fiala (Facharzt für Frauenheilkunde & Geburtshilfe, Arzt für Allgemeinmedizin, Tropenmedizin; Wien)
0:44:35 - Uni.-Prof. Dr. Schubert (Klinik für Medizinische Psychologie, Medizinische Universität Innsbruck)
0:56:40 - Dr. Griesz Brisson (Fachärztin für Neurologie, London)
1:06:23 - Dr. Thoma (HNO-Arzt, Berlin) siehe Link: https://rumble.com/user/ThomaKlartext
1:08:11 - Dr. Wodarg (Facharzt für Innere Medizin, Pulmologie, Sozial- und Umweltmedizin)
1:32:58 - Werner Möller (Intensivpfleger und Atmungstherapeut, Stuttgart, Gründer der Initiative „Pflege für Aufklärung“)
1:47:02 - Dr. Fiechtner (Hämatologe und Internistischer Onkologe, Stuttgart)
2:07:30 - Zur wissenschaftlichen Wertigkeit der wenigen Studien, die gerne als Pro-Maske-Argument herangezogen werden - Hinweis auf ein Schreiben von mehreren Professoren
2:10:39 - Bernhard Oberrauch (Architekt Spezialgebiete Baubiologie, Bauphysik und Schadstoffmessungen)
2:27:11 - Prof. Dr. Schwab (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Verfahrens- und Unternehmensrecht, Universität Bielefeld)
2:39:17 - Dr. Külken (Facharzt für Allgemeinmedizin, Staufen im Breisgau)
2:41:57 - Thomas Wagner (Staatsanwalt, Mitglied von KRiStA)
2:59:25 - Prof. Dr. Bhakdi (Facharzt für Mikrobiologie & Infektionsepidemiologie, ehem. Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Johannes Gutenberg-Universität)
3:12:35 - Prof. Dr. Hockertz (Immuntoxikologe, z.Zt. „Asyl“ in der Schweiz)
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