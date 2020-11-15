© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Η αιτία του κακού για όσα ζούμε σήμερα ...
Follow
1
Download MP3
Share
Report
57 views • November 15, 2020
Αποσπάσματα από την εκπομπή "Για ποιόν χτυπά η καμπάνα" με τον Διονύση Μακρή (12.11.2020).
- Κλαίει η Παναγιά η Παρηγορήτρια για την αμετανοησία μας.
- Έρχονται δύσκολες μέρες ... Όσοι έχουν πνευματική ζωή δεν θα υποστούν μεγάλες δοκιμασίες.
- Εφτά μήνες θα είναι σε έξαρση ο κορωναϊός.
- Ας έρθει το εμβόλιο, θα έρθει και άλλη ασθένεια μετά πιο σοβαρή, μέχρι να μετανοήσουμε!
- Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Δοκιμασίες πολλές θα ζήσουμε για να μετανοήσουμε. Φοβερή ασθένεια θα έρθει προς παραδειγματισμό των ανθρώπων!
- Έλληνες Ορθόδοξοι ιερείς αναθεμάτισαν τον σχισματικό Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο!
- Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιορείτης: “Καταρρέει το κάστρο της Ορθοδοξίας” (Άγιον Όρος).
Πηγή: "Stilos Orthodoxias"
- Κλαίει η Παναγιά η Παρηγορήτρια για την αμετανοησία μας.
- Έρχονται δύσκολες μέρες ... Όσοι έχουν πνευματική ζωή δεν θα υποστούν μεγάλες δοκιμασίες.
- Εφτά μήνες θα είναι σε έξαρση ο κορωναϊός.
- Ας έρθει το εμβόλιο, θα έρθει και άλλη ασθένεια μετά πιο σοβαρή, μέχρι να μετανοήσουμε!
- Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Δοκιμασίες πολλές θα ζήσουμε για να μετανοήσουμε. Φοβερή ασθένεια θα έρθει προς παραδειγματισμό των ανθρώπων!
- Έλληνες Ορθόδοξοι ιερείς αναθεμάτισαν τον σχισματικό Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο!
- Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιορείτης: “Καταρρέει το κάστρο της Ορθοδοξίας” (Άγιον Όρος).
Πηγή: "Stilos Orthodoxias"
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.