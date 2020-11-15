Η αιτία του κακού για όσα ζούμε σήμερα ...

Αποσπάσματα από την εκπομπή "Για ποιόν χτυπά η καμπάνα" με τον Διονύση Μακρή (12.11.2020).

- Κλαίει η Παναγιά η Παρηγορήτρια για την αμετανοησία μας.

- Έρχονται δύσκολες μέρες ... Όσοι έχουν πνευματική ζωή δεν θα υποστούν μεγάλες δοκιμασίες.

- Εφτά μήνες θα είναι σε έξαρση ο κορωναϊός.

- Ας έρθει το εμβόλιο, θα έρθει και άλλη ασθένεια μετά πιο σοβαρή, μέχρι να μετανοήσουμε!

- Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Δοκιμασίες πολλές θα ζήσουμε για να μετανοήσουμε. Φοβερή ασθένεια θα έρθει προς παραδειγματισμό των ανθρώπων!

- Έλληνες Ορθόδοξοι ιερείς αναθεμάτισαν τον σχισματικό Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο!

- Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιορείτης: “Καταρρέει το κάστρο της Ορθοδοξίας” (Άγιον Όρος).



Πηγή: "Stilos Orthodoxias"