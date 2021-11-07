Запись телепередачи «Ток-ринг». Свидетельство старицы Анитси

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Запись телепередачи «Ток-ринг», посвящённой теме права на свободу совести в Украине. 1998 г.
Телевизионный эфир 23.10.1998г., передача «Ток-ринг» (посвящённая теме религиозной свободы в стране).
Свидетельство. «Мне уже без году 90 лет. Я вам расскажу: после революции, в 22 году, мне было одиннадцать лет. У нас был священник. Сто пятнадцать лет был. 70 лет служил в храме Божьем. И я тогда была маленькая, сидела у порога, несмелая. Он рассказывал про это, прихожанам, этот священник. Что будет советская власть 73 года 3 месяца. За это время все храмы закроют, священничество уничтожут. Когда исполнится 73 года 3 месяца, тогда через Михаила «меченого» Господь сделает перестройку. Тогда откроются новые храмы, священники будут новые. Но тогда уже в храмы ходить нельзя будет. А в девяностые годы придёт на землю Сама Царица Небесная. Имя будет Её новое Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Кто примет Её, те спасутся. Как гнали Иисуса Христа, так и Её погонют...» (Сестра Анитси - Истина).
Перевод дикторского текста видео, которое размещено в телепередаче. «Не мир Я принес вам, но меч...» (Матф. 10;34) -- две тысячи лет протекает борьба за чистоту веры. Бой без правил, в котором нет и не может быть победителей... В нашей стране, согласно с Конституцией, церковь от государства отделена. Но, с давних времён, институт духовенства поддерживает интересы властной верхушки: «вы нам государственную поддержку, а мы вам благословение, покорность народа и духовное оправдание каких угодно, даже репрессивных действий». Во многих странах мира одна церковь -- доминирующая, остальные -- еретики и религиозные отступники. Которые в полной мере на себе чувствуют, что такое духовная дискриминация.
Новая Общность Преображённого Человечества Великое Белое Братство ЮСМАЛОС -- начала действовать в 90-м году. Официально зарегистрирована в 91-м. Новое вероучение и активность проповедников Белого Братства вызвали безпокойство у «отцов православия». И новая церковь была предана «анафеме». Немного позже, её деятельность власть признала, как противозаконную... Управление Верховного Комиссариата ООН по правам человека обратилось в этом году к Украинскому правительству с Нотой протеста, по поводу действий власти в отношении Белого Братства -- нарушения в Украине Прав человека на права на свободу вероисповедания. У каждого, конечно, свои приоритеты. Кто-то молится Богу. А кто-то склоняется перед крепостью кулаков и деньгами...
Конституция Украины, ст. 34: каждому гарантировано право на свободу мысли и слова, право выражать свои убеждения;
ст. 35: каждый гражданин имеет право на свободное мировоззрение и вероисповедание
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Лишь предупреждения об опасности недостаточны, — необходима Защищённость, Знание об Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и вмещение Её Света, обращение к Ней, Световая Молитва - https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta _________________________________________
Источник: https://youtu.be/DFx13W5AN60 О Великом Белом Братстве ЮСМА́ЛОС.
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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