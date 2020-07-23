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Ballade Sur Paris 12
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8 views • July 23, 2020
Import YT 20 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=k5ZfkqFKakw&;feature=youtu.be
Chaîne YT martial lanoir : https://www.youtube.com/channel/UCkFrwqJDVktULB6mIa6DM-g
1- ceux qui savent le faire, téléchargez cette vidéo dans votre machine car elle sera certainement censurée dans un moment!
Il faut que nous soyons nombreux à faire la même chose, être bref et ne pas aller trop loin, l'impact véritable sera sur internet et faites comme nous, incitez les autres pour que l'effet boule de neige déclenche une avalanche!
Surtout ne pas braver les bleus, être mis en GAV serait stérile...
Regardez celle là aussi!
https://www.youtube.com/watch?v=rWLUOD9x44E
Soyez forts et fédérateurs, Vive la France!
Chaîne YT martial lanoir : https://www.youtube.com/channel/UCkFrwqJDVktULB6mIa6DM-g
1- ceux qui savent le faire, téléchargez cette vidéo dans votre machine car elle sera certainement censurée dans un moment!
Il faut que nous soyons nombreux à faire la même chose, être bref et ne pas aller trop loin, l'impact véritable sera sur internet et faites comme nous, incitez les autres pour que l'effet boule de neige déclenche une avalanche!
Surtout ne pas braver les bleus, être mis en GAV serait stérile...
Regardez celle là aussi!
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