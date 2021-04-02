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"TOUT EST FAUX" L'ordre des médecins au service du politique - Dr Yves Couvreur
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72 views • April 02, 2021
Kairos a publié une vidéo dans la playlist Interviews.
30 mars 2021 : https://www.facebook.com/kairospresse/videos/208229124395360/
Kairos YT : https://www.youtube.com/channel/UCP2Klbz_VJwBKQWbmhiMfcw
Kairos FB : https://www.facebook.com/kairospresse/
Yves Couvreur, anatomopathologiste, a porté plainte contre l'ordre des médecins et la directive que ce dernier a transmis à tous les médecins de Belgique en janvier 2021. Il nous parle des vaccins, véritable "phase expérimentale" sur la population, de ceux qui sont derrière l'Ordre, de ce qu'est la médecine, du double langage des labos et des politiciens, des mensonges de la littérature scientifique...
"Il est les temps que les peuples s'éveillent".
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