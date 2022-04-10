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Symbolique de la statue de la Liberté
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147 views • April 10, 2022
Conçue par trois Francs-Maçons dont Eiffel, la statue de la liberté a été construite d'une manière si précise dans la symbolique maçonnique, que l'on ne peut pas douter des intentions de ses concepteurs.
Elle est une représentation luciférienne, et a été inspirée d'une déesse romaine païenne. (Meta TV)
Présentation originale du documentaire :
Code Breaker • Brad Meltzer • L’énigme de la statue de la liberté
Source de la vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x14gwvv
=============================================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Elle est une représentation luciférienne, et a été inspirée d'une déesse romaine païenne. (Meta TV)
Présentation originale du documentaire :
Code Breaker • Brad Meltzer • L’énigme de la statue de la liberté
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