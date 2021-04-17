Italiani svegliatevi: Attivismo anti mascherine negli US al supermecato

14 Febbraio 2021.Organizzati e convinti del fatto che l'obbligo delle mascherine sia non solo anticostituzionale ma anche inutile dal punto di vista medico scientifico questo gruppo di persone ha fatto quello che le pecore italiane non avranno mai il coraggio di fare.Sono entrati al Trader Joes in Santa Cruz (California) senza mascherine come normalmente si faceva prima della frode covid.Tanto di cappello.⁣⁣Italiani svegliatevi!Scendete dalla pianta e prendete esempio.Giu' la maschera!⁣Premesso che sulla inefficacia delle stesse mascherine, e si, anche quelle approvate dal Ministero, così come le famigerate N95, per uso preventivo ed epidemiologico esiste ormai una uniformità di parere anche in dottrina accademicae che la tossicità delle stesse quando applicate sul volto per brevi e lunghi periodi è anche ormai comprovataCi si chiede allora,Se l’articolo 3 del decreto legge n. 6/20non è stato ratificato dal Parlamento, e se i DPCM dallo stesso derivati sono solo atti amministrativi, peraltro incostituzionali, andando contro i principi degli artt. 13 et 16 e 32 della Costituzione italiana, ed illegittimi, e considerando che per gerarchia delle fonti del diritto, le ordinanze, in quanto atti amministrativi, non possono andare contra legem,come fanno gli enti e locali pubblici, supermercati ed altri ad imporre la mascherina ai loro utenti-consumatori?E pur volendo considerare l’obbligo della mascherina come un TSO, non è forse vero che solo il sindaco può ordinare ad un individuo, con un ordine di autorità, di usare la mascherina, sulla base di una valutazione di un medico che fa la proposta (vedi Lex.833/78)?E non è forse anche vero che il diritto alla salute viene prima della possibilità di obbligare a trattamenti sanitari in virtù della salute pubblica, così come il diritto alla libertà individuale? Non è forse una costrizione non poter uscire se non indossando la mascherina, o non poter entrare in un posto senza?Non è forse indossare la mascherica contrario a quando previsto dall art.85 del TULPS, che vieta andare in giro in luoghi pubblici a volto mascherato, o travisato, in modo da non essere riconoscibili, e che l’obbligo di usare la mascherina è stato sancito con ordinanze regionali per quanto riguarda la circolazione all’aperto e con DPCM, che sono sempre atti amministrativi, per quanto riguarda l’utilizzo nei luoghi chiusi, e che queste norme non sono leggi, ma atti amministrativi, e come tali sono subordinati alle leggi, tanto più alla legge penale?Ed allora, visto che di illegittimità di misure implementate si può dunque parlare, esempio giudiziale è stato quello di Frosinonecome può l'utente-consumatore, rifiutare di indossare la mascherina all ingresso continuando però ad avere accesso al servizio offerto?