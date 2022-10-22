Откровение Апокалипсис Иоанна Богослова 7 Церквей и животные-царства предстали перед Сидящим

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Глава4 Откровения знакомит нас с понятием "животные". Такой облик приняли ангелы-хранители 4 духовных царств Господа Вседержителя. Но у сатаны тоже есть демоны, которые создадут двух Зверей, о которых мы узнаем чуть позже
Начало https://youtu.be/FW0Q5zasRNQ Продолжение https://youtu.be/lMsP9OOj9DI