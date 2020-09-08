Thuis bij: Nico van den Ham

Deze mag natuurlijk niet ontbreken, opa Ham. Hij noemt zichzelf klokkenluider maar heeft in al die jaren niets, maar dan ook niets bereikt of gepresteerd, sterker nog, het enige wat er gebeurd is dat hij zichzelf compleet naar de kloten heeft gewerkt.



Inmiddels gaat het nog steeds niet zo lekker met Nico, het huisje waarin hij loopt te filmen is hij ook bijna weer kwijt. En zo gaat het met al die wappies, ze vallen in herhaling. Vermeulen barricadeert alles wat los en vast zit, Nico laat zich gewoon uit huizen gooien en Beekwielder bedelt.



Maar genoeg daarover.

Mensen, wandel gezellig nog even mee in huize Van den Ham, zijn woonkamer is 'de studio', ja, echt waar, die tafel met ouwe lappen is dus een studio.

De slaapkamer is zijn woonkamer want alleen daar brandt de verwarming, indien nodig.

Weg met Ikea of Leen Bakker troep, Nico heeft een nieuw meubeldesign ontwikkeld en wel dozen van de AH.

Gratis en voor niets kan hij daar al zijn spulletjes in kwijt, let vooral even op de doos 'deurwaarders', die is al aardig vol.



Zomaar een kijkje thuis bij een gekkie, hoe vaak maak je dat mee?