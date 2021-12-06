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06.12.2021. Печать будет ставиться с разрешения человека (Выпуск № 229 часть II (2)).
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7190 views • December 02, 2021
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Содержание:
02:58 Странно стали реагировать кошки на уколотых ! Пишут из Челябинска //Америка американцы Майами США. 25 ноя 21г. https://www.youtube.com/watch?v=HHTrOtXAi6M.
06:24 Вакцина (Что скажете, батюшка?) Выпуск №63. https://www.youtube.com/watch?v=y3f_Sv22P3s.
10:39 БАТЮШКА ВАСИЛИЙ ОБО ВСЕМ СКАЗАЛ ЕЩЕ 10 ЛЕТ НАЗАД! https://www.youtube.com/watch?v=0PmQhEGK6x8.
13:18 Почему епископ ударил священника на литургии (видео)? https://www.youtube.com/watch?v=9a5WLnukZzE.
28:25 Святейший Патриарх Кирилл вручил В.В. Жириновскому орден блгв. кн. Даниила Московского I степени. https://www.youtube.com/watch?v=R5MjpQLxhzc.
32:35 Жириновский. https://www.youtube.com/watch?v=C1tS_qzYrNc.
34:54 САМОУБИЙСТВО В ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ... Это диагноз гундяевским церковникам. https://3rm.info/main/87298-samoubijstvo-v-duhovnoj-akademii-jeto-diagnoz-gundjaevskim-cerkovnikam.html.
40:33 Можно ли обличать грехи против Церкви? https://www.youtube.com/watch?v=Dqsj89EkqVI.
01:07:16 Маска как пропуск в храм. Максим Каску. https://www.youtube.com/watch?v=rE4KDkkCDLQ.
01:13:45 Срочное обращение к православным христианам от 23.11.2021. https://www.youtube.com/watch?v=ZnmFyEXaeqM.
01:19:44 10 лучших православных фильмов. https://www.youtube.com/watch?v=UhA5R810kPw.
01:31:47 Репетитор. Серия 1. Спектакль МХАТа. По пьесе Георгия Полонского (1981). https://www.youtube.com/watch?v=dpf46BTxpfo.
01:38:39 Время Русь собирать. Михаил Ножкин. https://www.youtube.com/watch?v=D9d4oeubSQY.
Сегодня мы увидим, как домашние животные, а именно кошки, реагируют на вакцинированных людей. Посмотрим видео 10-ти летней давности – как отец Василий предсказал нынешнюю ситуацию. Обсудим, что означают такие новости: самоубийство в духовной семинарии, удар епископом священника на литургии. Поговорим о том, можно ли обличать грехи священников, напомним, что за каждым священником ходит в 7 раз больше бесов, чем за обычным человеком. Напомним, что нельзя уподобляется глобалистам и делить людей на вакцинированных и не вакцинированных. Также поговорим о православных фильмах.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:58 Странно стали реагировать кошки на уколотых ! Пишут из Челябинска //Америка американцы Майами США. 25 ноя 21г. https://www.youtube.com/watch?v=HHTrOtXAi6M.
06:24 Вакцина (Что скажете, батюшка?) Выпуск №63. https://www.youtube.com/watch?v=y3f_Sv22P3s.
10:39 БАТЮШКА ВАСИЛИЙ ОБО ВСЕМ СКАЗАЛ ЕЩЕ 10 ЛЕТ НАЗАД! https://www.youtube.com/watch?v=0PmQhEGK6x8.
13:18 Почему епископ ударил священника на литургии (видео)? https://www.youtube.com/watch?v=9a5WLnukZzE.
28:25 Святейший Патриарх Кирилл вручил В.В. Жириновскому орден блгв. кн. Даниила Московского I степени. https://www.youtube.com/watch?v=R5MjpQLxhzc.
32:35 Жириновский. https://www.youtube.com/watch?v=C1tS_qzYrNc.
34:54 САМОУБИЙСТВО В ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ... Это диагноз гундяевским церковникам. https://3rm.info/main/87298-samoubijstvo-v-duhovnoj-akademii-jeto-diagnoz-gundjaevskim-cerkovnikam.html.
40:33 Можно ли обличать грехи против Церкви? https://www.youtube.com/watch?v=Dqsj89EkqVI.
01:07:16 Маска как пропуск в храм. Максим Каску. https://www.youtube.com/watch?v=rE4KDkkCDLQ.
01:13:45 Срочное обращение к православным христианам от 23.11.2021. https://www.youtube.com/watch?v=ZnmFyEXaeqM.
01:19:44 10 лучших православных фильмов. https://www.youtube.com/watch?v=UhA5R810kPw.
01:31:47 Репетитор. Серия 1. Спектакль МХАТа. По пьесе Георгия Полонского (1981). https://www.youtube.com/watch?v=dpf46BTxpfo.
01:38:39 Время Русь собирать. Михаил Ножкин. https://www.youtube.com/watch?v=D9d4oeubSQY.
Сегодня мы увидим, как домашние животные, а именно кошки, реагируют на вакцинированных людей. Посмотрим видео 10-ти летней давности – как отец Василий предсказал нынешнюю ситуацию. Обсудим, что означают такие новости: самоубийство в духовной семинарии, удар епископом священника на литургии. Поговорим о том, можно ли обличать грехи священников, напомним, что за каждым священником ходит в 7 раз больше бесов, чем за обычным человеком. Напомним, что нельзя уподобляется глобалистам и делить людей на вакцинированных и не вакцинированных. Также поговорим о православных фильмах.
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