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Προφητολογίες και θεόπνευστες προφητείες - Αθανάσιος Ρακοβαλής
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42 views • February 16, 2021
Α) Προφητολογίες και θεόπνευστες προφητείες - Αθανάσιος Ρακοβαλής
O Aθανάσιος Ρακοβαλής θυμάται προρρήσεις του Οσίου Παϊσίου και διαχωρίζει τις Θεόπνευστες προφητείες από τις επικίνδυνες προφητολογίες. Μετά την ομιλία απαντά σε ερωτήσεις των ακροατών.
Β) Πατέρες της Εκκλησίας προειδοποιούν για αυτά που έρχονται ...
Ο Διονύσης Μακρής στην εκπομπή του Νίκου Χειλαδάκη “Παρασκήνιο Γεγονότων” στο κανάλι “Βεργίνα tv”.
O Aθανάσιος Ρακοβαλής θυμάται προρρήσεις του Οσίου Παϊσίου και διαχωρίζει τις Θεόπνευστες προφητείες από τις επικίνδυνες προφητολογίες. Μετά την ομιλία απαντά σε ερωτήσεις των ακροατών.
Β) Πατέρες της Εκκλησίας προειδοποιούν για αυτά που έρχονται ...
Ο Διονύσης Μακρής στην εκπομπή του Νίκου Χειλαδάκη “Παρασκήνιο Γεγονότων” στο κανάλι “Βεργίνα tv”.
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