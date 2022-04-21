© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
7grainsofsalt: Satanic Psyop Dr Bryan Ardis Decoded! [19.04.2022]
Follow
0
Share
Report
420 views • April 21, 2022
Note: More to come about Dr Bryan Ardis...
7grainsofsalt: ' Who is Dr Bryan Ardis associated with?
Take a look and then it all makes perfect sense.
Do not trust anyone.
Videos & Links used today:
7grainsofsalt4 - MAGA what does it mean? - https://youtu.be/F8hlLXR70iQ
7grainsofsalt5 - Stew Peters - https://www.youtube.com/watch?v=XdHnpVpp2-g&;t=0s
sevengrainsofsalt2 - Dr Malone - https://www.bitchute.com/video/GWmcPj683I5d/
sevengrainsofsalt2 - Dr Reiner Fuellmich - https://www.bitchute.com/video/FZIztNvUKukj/
Joseph Acquaviva2222, Fortune Cookie - https://www.youtube.com/watch?v=DONqReUWJHY&;t=0s
Joseph Acquaviva2222, Dr Ardis - https://www.youtube.com/watch?v=CcUYX1VB7QQ&;t=0s
info wars - https://puresocial.tv/patriot-transition-voice-dr-brian-ardis/
MAGA - https://www.spreaker.com/user/14812161/ep35-dr-bryan-ardis-on-how-to-protect-ag
Pine cone - https://www.richardcassaro.com/occult-symbolism-behind-pine-cone-art-architecture/
I AM app - https://apps.apple.com/us/app/i-am-daily-affirmations/id874656917?platform=iphone
Dr Anita Phillips FB pic - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494499675387686&;set=pb.100044829728963.-2207520000..&type=3
Dr Andrew Kaufman: The Straight Unswiveled Truth on Snake Venom Claims! [19.04.2022]
https://www.bitchute.com/video/qjChQz6JfUlm/
Max Igan: Let The Fucking 'Games' Begin! [16.04.2022]
https://www.bitchute.com/video/OGmiThg6uF4t/
Stew Peters feat Dr. Bryan Ardis: 'WATCH THE WATER' [11.04.2022]
https://www.bitchute.com/video/DON5BL6fqqCX/
Problem-Reaction-Solution: https://duckduckgo.com/?q=problem+reaction+solution&;t=h_&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
Mass Psychosis: https://duckduckgo.com/?q=Mass+Psychosis&;t=h_&ia=web
Cognitive Dissonance: https://duckduckgo.com/?q=cognitive+dissonance&;t=h_&ia=web
What is Doublespeak NPM- and NewSpeak?: Professor William Lutz C-SPAN Interview [1989]:
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Controlled Opposition: https://duckduckgo.com/?q=controlled+opposition&;t=h_&ia=web
Psyop: https://duckduckgo.com/?q=psyop+definition&;t=h_&ia=definition
Pharmacia (Sorcery disguised as Medicine): https://duckduckgo.com/?q=pharmacia&;t=h_&ia=web
648 views Apr 19, 2022
7grainsofsalt 3
2.49K subscribers
https://youtu.be/Gf6F7a5NR1E
https://www.youtube.com/channel/UCEhZZ5KmCq2ik2Kv-q5e6XQ
7grainsofsalt: ' Who is Dr Bryan Ardis associated with?
Take a look and then it all makes perfect sense.
Do not trust anyone.
Videos & Links used today:
7grainsofsalt4 - MAGA what does it mean? - https://youtu.be/F8hlLXR70iQ
7grainsofsalt5 - Stew Peters - https://www.youtube.com/watch?v=XdHnpVpp2-g&;t=0s
sevengrainsofsalt2 - Dr Malone - https://www.bitchute.com/video/GWmcPj683I5d/
sevengrainsofsalt2 - Dr Reiner Fuellmich - https://www.bitchute.com/video/FZIztNvUKukj/
Joseph Acquaviva2222, Fortune Cookie - https://www.youtube.com/watch?v=DONqReUWJHY&;t=0s
Joseph Acquaviva2222, Dr Ardis - https://www.youtube.com/watch?v=CcUYX1VB7QQ&;t=0s
info wars - https://puresocial.tv/patriot-transition-voice-dr-brian-ardis/
MAGA - https://www.spreaker.com/user/14812161/ep35-dr-bryan-ardis-on-how-to-protect-ag
Pine cone - https://www.richardcassaro.com/occult-symbolism-behind-pine-cone-art-architecture/
I AM app - https://apps.apple.com/us/app/i-am-daily-affirmations/id874656917?platform=iphone
Dr Anita Phillips FB pic - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494499675387686&;set=pb.100044829728963.-2207520000..&type=3
Dr Andrew Kaufman: The Straight Unswiveled Truth on Snake Venom Claims! [19.04.2022]
https://www.bitchute.com/video/qjChQz6JfUlm/
Max Igan: Let The Fucking 'Games' Begin! [16.04.2022]
https://www.bitchute.com/video/OGmiThg6uF4t/
Stew Peters feat Dr. Bryan Ardis: 'WATCH THE WATER' [11.04.2022]
https://www.bitchute.com/video/DON5BL6fqqCX/
Problem-Reaction-Solution: https://duckduckgo.com/?q=problem+reaction+solution&;t=h_&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
Mass Psychosis: https://duckduckgo.com/?q=Mass+Psychosis&;t=h_&ia=web
Cognitive Dissonance: https://duckduckgo.com/?q=cognitive+dissonance&;t=h_&ia=web
What is Doublespeak NPM- and NewSpeak?: Professor William Lutz C-SPAN Interview [1989]:
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Controlled Opposition: https://duckduckgo.com/?q=controlled+opposition&;t=h_&ia=web
Psyop: https://duckduckgo.com/?q=psyop+definition&;t=h_&ia=definition
Pharmacia (Sorcery disguised as Medicine): https://duckduckgo.com/?q=pharmacia&;t=h_&ia=web
648 views Apr 19, 2022
7grainsofsalt 3
2.49K subscribers
https://youtu.be/Gf6F7a5NR1E
https://www.youtube.com/channel/UCEhZZ5KmCq2ik2Kv-q5e6XQ
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.