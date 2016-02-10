С 2-го заседания комитета 25 января (10.02.16)

В заседании участвовали более 30 членов Комитета, приняты следующие основные решения:



1. О разработке к следующему (третьему по счёту) собранию Регламента работы К25/01.



2. О создании профильных подкомитетов К25/01. Главная задача подкомитетов - стать площадками для обсуждения и выработки стратегических решений, затрагивающих наиболее значимые сферы жизни общества и государства в предстоящий “переходный” период и нуждающихся в серьёзной экспертной проработке. Подкомитеты будут создаваться как экспертно-консультативные подразделения К25/01. Результаты работы подкомитетов будут ложиться в основу принимаемых К25/01 решений, (программ, резолюций, заявлений и т.д.).



3. О создании на местах региональных К25/01 (по образу и подобию “центрального”).



4. О проведении открытого конкурса на создание эмблемы К25/01. Сформирована конкурсная комиссия (жюри) во главе с Егором Просвирниным.



5. По итогам заседания принята Резолюция К25/01, согласно которой Комитет «25 января» обратился к властям Российской Федерации со следующими требованиями:



- Немедленно отменить 282 статью УК РФ, как нарушающую базовые права и свободы человека и использующуюся, в том числе, для уголовного преследования ветеранов войны на Донбассе и иных политически активных граждан;

- Немедленно предоставить гражданство Российской Федерации всем желающим жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, гражданам других государств - участникам боевых действий на Донбассе на стороне ополчения, а также ближайшим родственникам указанных лиц;

- Принять все возможные меры для скорейшего освобождения граждан РФ, задержанных правоохранительными органами Украины за участие в войне на Донбассе.



6. Принято решение об информационной поддержке инициативы Эдуарда Лимонова о проведении 5 апреля 2016 года Дня Русской Нации (в форме шествия и митинга), посвящённого победе князя Александра Невского над западными рыцарями-крестоносцами на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года.



7. Принято решение о начале сбора средств (в формате народного финансирования) для К25/01 и его проектов.



8. Решен целый ряд других важных вопросов.