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IFQ56 - Émission du 8 juillet 2021 avec Valérie Bugault
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20 views • July 09, 2021
jeudi 8 juillet 2021, à 20 heures (Europe) - 14 heures (Québec)
Plateformes de diffusion pour cette semaine :
- https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
- https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
- https://www.facebook.com/chloe.fra.9
- https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
- https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions56:f
- https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
- https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/IFQ56:b?
- https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
- https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Dans cette 56e édition de votre émission hebdomadaire, nous invitons Valérie Bugault, chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique.
Son site : https://valeriebugault.fr/
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
■ Sources Chloé :
• Clip en préparation : «Nous serons vainqueurs», les Voix du Cœur :
Page FB : https://www.facebook.com/LesVoixDuCoeur13
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=qLFUVu3l5FI
Les autres personnalités peuvent contacter [email protected]
pour participer.
• Vaccin obligatoire pour les soignants - 4.07.21 : Olivier Véran évoque la "nécessité de se faire vacciner rapidement en raison du variant Delta particulièrement contagieux."
https://www.leparisien.fr/societe/sante/depuis-5-jours-le-virus-ne-baisse-plus-olivier-veran-craint-une-nouvelle-vague-de-covid-19-des-la-fin-juillet-04-07-2021-VYPSBQTRMZH2RE56NKLNXTK4EM.php
• Macron - 24.11.20 : "je ne rendrai pas la vaccination obligatoire contre le Covid-19."
BFM TV : https://youtu.be/ariEicb-oQg
• L'heure des pros, Pascal Praud sur CNews - 2.04.21 : "Est- ce que les Labos sont responsables ?"
https://youtu.be/FOVvZr0GTZM
• Powerpoint sur la vaccination obligatoire et l'immunité des Labos
• Serment d'Hippocrate : "Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande. Ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion." http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-1999-12-01-fr-serment-hippocrate.pdf
• Code de déontologie médicale, art 36 : "Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences." https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-36-consentement-patient
• Code de Nuremberg : "Nul ne peut être soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement."
https://cutt.ly/vmEUfaI
https://philippeamiel.fr/DocsCobayes/NurembergTrad.pdf
• Loi Kouchner du 4 mars 2002 (article 11, L1111-4) : Elle précise qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015
• La déclaration d’Helsinki (voir art 25 et 26 sur le consentement libre et éclairé du patient) Il est signé par les 45 États représentés :
https://cutt.ly/nmEUlCq
https://cutt.ly/VmEUx5D
• Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 (29 pays) pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/718/fr
• Arrêt Salvetti (9 juillet 2002)
: http://www.preventionvaccin.org/post/Cour-Europ%C3%A9enne-des-Droits-de-l-Homme-%3A-Arr%C3%AAt-SALVETTI
• Déclaration de Genève :
«JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient;»
«JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte;»
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-geneve/
ou https://brill.com/downloadpdf/journals/ges/48/3-4/article-p517_22.pdf
• Code civil Art 16-1
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc
— les jeunes et la propagande : https://odysee.com/@CQFD:5/reaction_propagande_covid:e
Plateformes de diffusion pour cette semaine :
- https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
- https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
- https://www.facebook.com/chloe.fra.9
- https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
- https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions56:f
- https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
- https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/IFQ56:b?
- https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
- https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Dans cette 56e édition de votre émission hebdomadaire, nous invitons Valérie Bugault, chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique.
Son site : https://valeriebugault.fr/
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
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■ Sources Chloé :
• Clip en préparation : «Nous serons vainqueurs», les Voix du Cœur :
Page FB : https://www.facebook.com/LesVoixDuCoeur13
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=qLFUVu3l5FI
Les autres personnalités peuvent contacter [email protected]
pour participer.
• Vaccin obligatoire pour les soignants - 4.07.21 : Olivier Véran évoque la "nécessité de se faire vacciner rapidement en raison du variant Delta particulièrement contagieux."
https://www.leparisien.fr/societe/sante/depuis-5-jours-le-virus-ne-baisse-plus-olivier-veran-craint-une-nouvelle-vague-de-covid-19-des-la-fin-juillet-04-07-2021-VYPSBQTRMZH2RE56NKLNXTK4EM.php
• Macron - 24.11.20 : "je ne rendrai pas la vaccination obligatoire contre le Covid-19."
BFM TV : https://youtu.be/ariEicb-oQg
• L'heure des pros, Pascal Praud sur CNews - 2.04.21 : "Est- ce que les Labos sont responsables ?"
https://youtu.be/FOVvZr0GTZM
• Powerpoint sur la vaccination obligatoire et l'immunité des Labos
• Serment d'Hippocrate : "Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande. Ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion." http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-1999-12-01-fr-serment-hippocrate.pdf
• Code de déontologie médicale, art 36 : "Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences." https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-36-consentement-patient
• Code de Nuremberg : "Nul ne peut être soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement."
https://cutt.ly/vmEUfaI
https://philippeamiel.fr/DocsCobayes/NurembergTrad.pdf
• Loi Kouchner du 4 mars 2002 (article 11, L1111-4) : Elle précise qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015
• La déclaration d’Helsinki (voir art 25 et 26 sur le consentement libre et éclairé du patient) Il est signé par les 45 États représentés :
https://cutt.ly/nmEUlCq
https://cutt.ly/VmEUx5D
• Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 (29 pays) pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/718/fr
• Arrêt Salvetti (9 juillet 2002)
: http://www.preventionvaccin.org/post/Cour-Europ%C3%A9enne-des-Droits-de-l-Homme-%3A-Arr%C3%AAt-SALVETTI
• Déclaration de Genève :
«JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient;»
«JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte;»
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-geneve/
ou https://brill.com/downloadpdf/journals/ges/48/3-4/article-p517_22.pdf
• Code civil Art 16-1
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc
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