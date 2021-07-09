BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

IFQ56 - Émission du 8 juillet 2021 avec Valérie Bugault
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
20 views • July 09, 2021
jeudi 8 juillet 2021, à 20 heures (Europe) - 14 heures (Québec)

Plateformes de diffusion pour cette semaine :
- https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
- https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
- https://www.facebook.com/chloe.fra.9
- https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
- https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions56:f
- https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
- https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/IFQ56:b?
- https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
- https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur

Dans cette 56e édition de votre émission hebdomadaire, nous invitons Valérie Bugault, chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique.
Son site : https://valeriebugault.fr/

👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur

👉SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/

👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/

👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9

■ Sources Chloé :

• Clip en préparation : «Nous serons vainqueurs», les Voix du Cœur :

Page FB : https://www.facebook.com/LesVoixDuCoeur13

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=qLFUVu3l5FI

Les autres personnalités peuvent contacter [email protected]
pour participer.

• Vaccin obligatoire pour les soignants - 4.07.21 : Olivier Véran évoque la "nécessité de se faire vacciner rapidement en raison du variant Delta particulièrement contagieux."
https://www.leparisien.fr/societe/sante/depuis-5-jours-le-virus-ne-baisse-plus-olivier-veran-craint-une-nouvelle-vague-de-covid-19-des-la-fin-juillet-04-07-2021-VYPSBQTRMZH2RE56NKLNXTK4EM.php
• Macron - 24.11.20 : "je ne rendrai pas la vaccination obligatoire contre le Covid-19."
BFM TV : https://youtu.be/ariEicb-oQg
• L'heure des pros, Pascal Praud sur CNews - 2.04.21 : "Est- ce que les Labos sont responsables ?"
https://youtu.be/FOVvZr0GTZM

• Powerpoint sur la vaccination obligatoire et l'immunité des Labos

• Serment d'Hippocrate : "Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande. Ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion." http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-1999-12-01-fr-serment-hippocrate.pdf
• Code de déontologie médicale, art 36 : "Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences." https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-36-consentement-patient
• Code de Nuremberg : "Nul ne peut être soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement."
https://cutt.ly/vmEUfaI
https://philippeamiel.fr/DocsCobayes/NurembergTrad.pdf
• Loi Kouchner du 4 mars 2002 (article 11, L1111-4) : Elle précise qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015

• La déclaration d’Helsinki (voir art 25 et 26 sur le consentement libre et éclairé du patient) Il est signé par les 45 États représentés :
https://cutt.ly/nmEUlCq

https://cutt.ly/VmEUx5D
• Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 (29 pays) pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/718/fr

• Arrêt Salvetti (9 juillet 2002)
: http://www.preventionvaccin.org/post/Cour-Europ%C3%A9enne-des-Droits-de-l-Homme-%3A-Arr%C3%AAt-SALVETTI
• Déclaration de Genève :
«JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient;»
«JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte;»
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-geneve/
ou https://brill.com/downloadpdf/journals/ges/48/3-4/article-p517_22.pdf

• Code civil Art 16-1
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc

— les jeunes et la propagande : https://odysee.com/@CQFD:5/reaction_propagande_covid:e
Keywords
corruptionjusticepolitiquefinancedictaturedemocratievaccincovidmasquesplandemiedroitlibertesoligarchie
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

Garrison Vance
Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Cassie B.
Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Douglas Harrington
U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

Sterling Ashworth
Protests Across EU States Focus on Housing, Education, Jobs and Conscription Plans

Protests Across EU States Focus on Housing, Education, Jobs and Conscription Plans

Garrison Vance
Why the GOP Deserves to Lose

Why the GOP Deserves to Lose

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy