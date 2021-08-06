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IFQ60 - Émission #60 du 5 août 2021 avec Dr Denis Agret
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120 views • August 06, 2021
5 août 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions60:9
Plateformes de diffusion :
- https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
- https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
- https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
- https://www.facebook.com/chloe.fra.9
- https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
- https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions60:9
- https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
- https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/IFQ60:0
Nous avons le grand plaisir d’accueillir le Docteur Denis Agret de Montpellier pour cette soixantième édition.
On poursuit notre travail dans la clandestinité. Vous connaissez le principe de l'émission… Merci de partager largement l'URL de cette émission, qui change d'hébergeur presque chaque semaine. ILS NE PASSERONT PAS !
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Les coordonnées de l'équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : Page supprimée
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
👉 MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : https://www.revivance.be
■ Sources :
• Fausse page Facebook au nom de "RéinfoCOVID" :
https://www.facebook.com/ReinfoCOVID19/
• Laisser passer du Sénat Souverain de Savoie : https://senat-savoie-gouv.net/laissez-passer-2/
• Le surprenant Renaud Pila, journaliste, fait état de sa science sur LCI : "Il y a par exemple quelqu'un qui est obèse SANS LE SAVOIR"
https://youtu.be/gBq5rmWB4hU
• Les affiches de Pass sanitaire étaient prévues en janvier 2020.
Feuille de route 2018-2020 de la Commission européenne sur la vaccination :
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
• Ma vidéo "Parlons du Conseil Constitutionnel, de nos vies, de nos libertés" : https://rumble.com/vkp114-parlons-du-conseil-constitutionnel-de-nos-vies-et-nos-liberts.html
• Le communiqué de presse de Conseil Constitutionnel après sa décision du 5.08.21 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2021-824-dc-du-5-aout-2021-communique-de-presse
• Rapport sur les bénéfices/risques des "vaccins" COVID de la Organisación Mundial por la Vida - Pérou : http://gerardscheller.ch/OMV-PERU-RAPPORT.pdf
• Fil Telegram pour recenser les effets indésirables du VACCIN COVID :
Fil d'info : https://t.me/recensementeffetsecondaire
Chat : https://t.me/recensementseffetssecondaires
• Vidéo - Roselyne Bachelot et le vaccin H1N1 en 2009 : https://twitter.com/alicelibre/status/1422971051508633606
• AGENDA
🇨🇵 Rassemblements du 7.08.21
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/france-07-08-21-rassemblements-contre-l-obligation-vaccinale-le-pass-sanitaire
Plateformes de diffusion :
- https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
- https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
- https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
- https://www.facebook.com/chloe.fra.9
- https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
- https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions60:9
- https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
- https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/IFQ60:0
Nous avons le grand plaisir d’accueillir le Docteur Denis Agret de Montpellier pour cette soixantième édition.
On poursuit notre travail dans la clandestinité. Vous connaissez le principe de l'émission… Merci de partager largement l'URL de cette émission, qui change d'hébergeur presque chaque semaine. ILS NE PASSERONT PAS !
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Les coordonnées de l'équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : Page supprimée
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
👉 MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : https://www.revivance.be
■ Sources :
• Fausse page Facebook au nom de "RéinfoCOVID" :
https://www.facebook.com/ReinfoCOVID19/
• Laisser passer du Sénat Souverain de Savoie : https://senat-savoie-gouv.net/laissez-passer-2/
• Le surprenant Renaud Pila, journaliste, fait état de sa science sur LCI : "Il y a par exemple quelqu'un qui est obèse SANS LE SAVOIR"
https://youtu.be/gBq5rmWB4hU
• Les affiches de Pass sanitaire étaient prévues en janvier 2020.
Feuille de route 2018-2020 de la Commission européenne sur la vaccination :
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
• Ma vidéo "Parlons du Conseil Constitutionnel, de nos vies, de nos libertés" : https://rumble.com/vkp114-parlons-du-conseil-constitutionnel-de-nos-vies-et-nos-liberts.html
• Le communiqué de presse de Conseil Constitutionnel après sa décision du 5.08.21 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2021-824-dc-du-5-aout-2021-communique-de-presse
• Rapport sur les bénéfices/risques des "vaccins" COVID de la Organisación Mundial por la Vida - Pérou : http://gerardscheller.ch/OMV-PERU-RAPPORT.pdf
• Fil Telegram pour recenser les effets indésirables du VACCIN COVID :
Fil d'info : https://t.me/recensementeffetsecondaire
Chat : https://t.me/recensementseffetssecondaires
• Vidéo - Roselyne Bachelot et le vaccin H1N1 en 2009 : https://twitter.com/alicelibre/status/1422971051508633606
• AGENDA
🇨🇵 Rassemblements du 7.08.21
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/france-07-08-21-rassemblements-contre-l-obligation-vaccinale-le-pass-sanitaire
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