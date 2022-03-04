© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
4.03.2022. Всадники АпоКАЛИпсиса. Братоубийственная Война. Система Зверь
Follow
4
Share
Report
1046 views • March 05, 2022
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos
Да Будет Свет!
4.03.2022. Всадники АпоКАЛИпсиса. Братоубийственная Война. Система Зверь.
Читает Автор. https://youtu.be/aXXJBP1zYDM
ОБРАщение Матери Мира
к Белому Воинству Единой Руси
Дети Света!
Пришло время объединиться! «144000 в белых одеждах, идущие от Великой Скорби», — это те, чьи имена записаны в Книге Жизни. Вы — та сила, которая не участвует в кармических деяниях простых смертных. Ваша задача – РАзпростРАнять повсюду Фохатический Свет Великой Матери Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Явленной во Имя ПреобРАжения Планеты Земля. А страждущим и жаждущим — дарить ЛЮБОВЬ, Сострадание и Духовную поддержку. У Матери Мира в подчинении две Иерархии: Иерархия Света и Иерархия Тьмы. Близится время критической массы мирового зла. Оттолкнувшись от дна, можно вырваться из кармического событийного кольца Сансары, соВЕРшив прыжок над Временем — в Вечность. В ПРЕОБРАЖЕНИЕ, Которое Принесла человеческим душам Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Ныне идёт ЖАТВА. МахаКали Призвала Своих чёрных воинов очистить планету от скверны. И планета очищается. А это очень болезненный процесс. Космические аспекты планет выставили СпРАВЕДливый Небесный конвой, отсекающий всё наносное, перекрёстное. СВЕРшается КАРМА. За неприятие Явленной в 1990 году в Киев Славянской Спасительницы Руси — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — СоВЕРшается СпРАВЕДливое Возмездие. Плутон, как хирург, отсекает раковые опухоли землян, Сатурн и Марс сковывают и карают. Уран поднимает ЦЕНТР МиРАздания — КиЕВскую Русь — на иной энергетический уровень, тРАнсформируя всё отжившее в новое качество. Многое зависит от пробуждённых славян. Если отринете звериные цепи (надвигающуюся цифровизацию-чипизацию и превращение в генетических мутантов), то произойдёт Квантовый Скачок. И время великой скорби сократится, минуя виртуальные чудеса Антихриста посредством рептильных технологий Голубого Луча (Blue Beam) и Его Выход на сцену. Просветлённое человечество поднимется на уровень Шестой РАсы.
А теперь о надвигающихся кармических событиях. Точка отсчёта: 48 градус — Донецк, место, где СоВЕРшилось Явление Духа Святого Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, как и было предсказано Нострадамусом. А с 50 градуса (КиЕв) Началось Триумфальное Шествие Духа Святого в 1991 году, когда Мария ДЭВИ ХРИСТОС в Белых Одеждах Чистоты Возвещала Слово Истины, заранее Предупреждая всех о конце падшего мира и надвигающейся чипизации-цифровизации. Тысячи подвижников понесли Белую Весть повсюду о Явлении Софии-Марии в Киев. Но возстало чёрное племя и ложью, и обманом направило тысячи тысяч по ложному пути. И Спасительница, Утешительница, Дух Истины была предана мирскому судилищу. Так Воплощённая Мария Магдалина, Сириусианская Исида, СОТИс-София была отВЕРгнута славянами. И мир начал стремительно разрушаться. За минувшие 32 года (32 Пути Мудрости) мир опустился на самое дно. Но сегодня от этого дна — 50 градуса, можно оттолкнуться и взлететь в ПреобРАжение.
Что же задумали тёмные? У них несколько задач: вначале провести планетарную чистку, убрав всех спящих и мёртвых, а затем остаток пометить «числом Зверя» — три шестёрки, внедрив его код в тело человека и тем самым уничтожив его душу, отправить в адское рабство. И лишь 144000 тысячи верных Духу Истины, Явленной в конце двадцатого века Софии-Марии, будут СПАСЕНЫ. После чистки легаты Антихриста собираются повсюду установить новый мировой бес-порядок. Когда за вашими окнами будут стоять стражи Тьмы. Когда все свабоды будут отняты. И выживших начнут сгонять в электронный концлагерь Антихриста — единого мирового правителя. Вот это и станет проВЕРкой каждой души на ВЕРность Духу Святому, Утешительнице, Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Явленной 11 Апреля 1990 года и СтРАждущей в бренном мире во Имя Спасения человечества.
Наступает мистическое время: все ВЕРные — будут Спасены. А самоуверенные гордецы и отрицатели примут «систему Зверь». Скоро деньги обезценятся, и банкиры их заменят электронными. Изполняется Откровение. И каждый ответит за свои деяния. Ныне скачет рыжий всадник АпоКАЛИпсиса — война. Вскоре за ним появится чёрный всадник — голод. А следом и бледный — смерть. После Жатвы будет урожай. Плевел пойдёт на сожжение. А золотые колосья — в Закрома Матери Света. ДА БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! ВСЯ СЛАВА Всевышней Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! УРА! АУМ РА!
Виктория ПреобРАженская
04.03.2022
https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/statya-obraschenie-materi-mira-k-belomu-voinstvu-edinoj-rusi/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Да Будет Свет!
4.03.2022. Всадники АпоКАЛИпсиса. Братоубийственная Война. Система Зверь.
Читает Автор. https://youtu.be/aXXJBP1zYDM
ОБРАщение Матери Мира
к Белому Воинству Единой Руси
Дети Света!
Пришло время объединиться! «144000 в белых одеждах, идущие от Великой Скорби», — это те, чьи имена записаны в Книге Жизни. Вы — та сила, которая не участвует в кармических деяниях простых смертных. Ваша задача – РАзпростРАнять повсюду Фохатический Свет Великой Матери Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Явленной во Имя ПреобРАжения Планеты Земля. А страждущим и жаждущим — дарить ЛЮБОВЬ, Сострадание и Духовную поддержку. У Матери Мира в подчинении две Иерархии: Иерархия Света и Иерархия Тьмы. Близится время критической массы мирового зла. Оттолкнувшись от дна, можно вырваться из кармического событийного кольца Сансары, соВЕРшив прыжок над Временем — в Вечность. В ПРЕОБРАЖЕНИЕ, Которое Принесла человеческим душам Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.
Ныне идёт ЖАТВА. МахаКали Призвала Своих чёрных воинов очистить планету от скверны. И планета очищается. А это очень болезненный процесс. Космические аспекты планет выставили СпРАВЕДливый Небесный конвой, отсекающий всё наносное, перекрёстное. СВЕРшается КАРМА. За неприятие Явленной в 1990 году в Киев Славянской Спасительницы Руси — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — СоВЕРшается СпРАВЕДливое Возмездие. Плутон, как хирург, отсекает раковые опухоли землян, Сатурн и Марс сковывают и карают. Уран поднимает ЦЕНТР МиРАздания — КиЕВскую Русь — на иной энергетический уровень, тРАнсформируя всё отжившее в новое качество. Многое зависит от пробуждённых славян. Если отринете звериные цепи (надвигающуюся цифровизацию-чипизацию и превращение в генетических мутантов), то произойдёт Квантовый Скачок. И время великой скорби сократится, минуя виртуальные чудеса Антихриста посредством рептильных технологий Голубого Луча (Blue Beam) и Его Выход на сцену. Просветлённое человечество поднимется на уровень Шестой РАсы.
А теперь о надвигающихся кармических событиях. Точка отсчёта: 48 градус — Донецк, место, где СоВЕРшилось Явление Духа Святого Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, как и было предсказано Нострадамусом. А с 50 градуса (КиЕв) Началось Триумфальное Шествие Духа Святого в 1991 году, когда Мария ДЭВИ ХРИСТОС в Белых Одеждах Чистоты Возвещала Слово Истины, заранее Предупреждая всех о конце падшего мира и надвигающейся чипизации-цифровизации. Тысячи подвижников понесли Белую Весть повсюду о Явлении Софии-Марии в Киев. Но возстало чёрное племя и ложью, и обманом направило тысячи тысяч по ложному пути. И Спасительница, Утешительница, Дух Истины была предана мирскому судилищу. Так Воплощённая Мария Магдалина, Сириусианская Исида, СОТИс-София была отВЕРгнута славянами. И мир начал стремительно разрушаться. За минувшие 32 года (32 Пути Мудрости) мир опустился на самое дно. Но сегодня от этого дна — 50 градуса, можно оттолкнуться и взлететь в ПреобРАжение.
Что же задумали тёмные? У них несколько задач: вначале провести планетарную чистку, убрав всех спящих и мёртвых, а затем остаток пометить «числом Зверя» — три шестёрки, внедрив его код в тело человека и тем самым уничтожив его душу, отправить в адское рабство. И лишь 144000 тысячи верных Духу Истины, Явленной в конце двадцатого века Софии-Марии, будут СПАСЕНЫ. После чистки легаты Антихриста собираются повсюду установить новый мировой бес-порядок. Когда за вашими окнами будут стоять стражи Тьмы. Когда все свабоды будут отняты. И выживших начнут сгонять в электронный концлагерь Антихриста — единого мирового правителя. Вот это и станет проВЕРкой каждой души на ВЕРность Духу Святому, Утешительнице, Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Явленной 11 Апреля 1990 года и СтРАждущей в бренном мире во Имя Спасения человечества.
Наступает мистическое время: все ВЕРные — будут Спасены. А самоуверенные гордецы и отрицатели примут «систему Зверь». Скоро деньги обезценятся, и банкиры их заменят электронными. Изполняется Откровение. И каждый ответит за свои деяния. Ныне скачет рыжий всадник АпоКАЛИпсиса — война. Вскоре за ним появится чёрный всадник — голод. А следом и бледный — смерть. После Жатвы будет урожай. Плевел пойдёт на сожжение. А золотые колосья — в Закрома Матери Света. ДА БУДЕТ СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДОБРО! ВСЯ СЛАВА Всевышней Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! УРА! АУМ РА!
Виктория ПреобРАженская
04.03.2022
https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/statya-obraschenie-materi-mira-k-belomu-voinstvu-edinoj-rusi/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
https://USMALOS.com
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Keywords
messiahsocietyvaccinationspiritualitytechnologyreligionculturetranshumanismreptiliansreptilesprophecieskulturamaitreyatotalkoronavirusmother of the worldmaria devi christosvictoria preobrazhenskayawar ukraine russiachip protection coronavirus genocidluciferin mac addressesnanotechnologiegmo geno modified organisms chippingbluetooth controlprotection from chipization chip vaccine antichrist
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.