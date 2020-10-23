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La grande bataille du président Donald Trump : SAUVER LES ENFANTS | Save the children
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79 views • October 23, 2020
Le président Trump a réquisitionné 430 millions de dollars et d’importants moyens militaires pour trouver les enfants victimes d'un important trafic sexuel.
Le président Trump a fait une priorité d’État le sauvetage des enfants prisonniers des trafiquants d’êtres humains. Les ordres exécutifs signés par le président Trump dès le début de sa mandature pour combattre le trafic sexuel des femmes et des jeunes enfants en particulier, sont là pour le prouver.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-combating-human-trafficking-online-child-exploitation-united-states/
Sauver des enfants est une belle chose. Un act noble, et pourtant, aucun média n’en parle.
Téléchargez cette vidéo et diffusez-là le plus qu’il vous sera possible de le faire.
#SauverLesEnfants #SaveTheChildren
Mon article de blogue :
http://www.margueriterothe.com/pedocriminalite-l-armee-americaine-a-t-elle-delivre-des-milliers-d-enfants-enfermes-dans-des-tunnels-par-des-trafiquants-d-etres-humains-par
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes autres chaînes :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/ (en cours d’aménagement)
Le président Trump a fait une priorité d’État le sauvetage des enfants prisonniers des trafiquants d’êtres humains. Les ordres exécutifs signés par le président Trump dès le début de sa mandature pour combattre le trafic sexuel des femmes et des jeunes enfants en particulier, sont là pour le prouver.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/
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