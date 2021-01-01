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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΟΥΛΕΜΑ..! ΞΥΠΝΗΣΤΕ....! 💥 Δείτε πως έκανε το εμβόλιο η νέα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις...!💥
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2881 views • January 01, 2021
ΚΑΛΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥΡΙΑ.... Η αντιπρόεδρος -που λεει ο Μάιντεν- - των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις έκανε το εμβόλιο.....ή μήπως ΟΧΙ??
Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ -ΑΝ βγεί ο αριστερός Μαιντεν- Καμάλα Χάρις αυτή που εκλέχθηκε ;; με την τεράστια νοθεία μαζί με το πρόεδρο των Δημοκρατικών Τζό Μπάϊντεν...
από το επίσημο κανάλι του Guardian News
Αυτήν την οποία έσπευσαν από τους πρώτους να συγχαρούν οι μασώνοι μέσω της βιτρίνας τους των Ρόταρυ. Αυτή η οποία πρόκειται να γίνει πρόεδρος μόλις ο υπέργηρος και με Αλτσχάιμερ Μπάιντεν παραιτηθεί σε λίγους μήνες.
Πήγε και έκανε ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ το εμβόλιο...
Μόνο που επειδή δεν θέλει να γίνει πειραματόζωο αποφάσισε να το κάνει με το καπάκι!!!!!
Ετσι η νοσοκόμα απλά πίεσε την σύριγγα στον ώμο της και φυσικά η βελόνα απλά στράβωσε..
Το υγρό παρέμεινε μέσα στο καπάκι και κατόπιν η νοσοκόμα απλά ίσιωσε την βελόνα πάνω στην χειρολαβή της καρέκλας!!!!!!!
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΟΥΛΕΜΑ....
ΞΥΠΝΗΣΤΕ....
Επειδή προβλέπω κι αυτό το βίντεο να κατέβει ας το κρατήσουμε στο ιστολόγιο....
https://koukfamily.blogspot.com/2021/01/blog-post_32.html
Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ -ΑΝ βγεί ο αριστερός Μαιντεν- Καμάλα Χάρις αυτή που εκλέχθηκε ;; με την τεράστια νοθεία μαζί με το πρόεδρο των Δημοκρατικών Τζό Μπάϊντεν...
από το επίσημο κανάλι του Guardian News
Αυτήν την οποία έσπευσαν από τους πρώτους να συγχαρούν οι μασώνοι μέσω της βιτρίνας τους των Ρόταρυ. Αυτή η οποία πρόκειται να γίνει πρόεδρος μόλις ο υπέργηρος και με Αλτσχάιμερ Μπάιντεν παραιτηθεί σε λίγους μήνες.
Πήγε και έκανε ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ το εμβόλιο...
Μόνο που επειδή δεν θέλει να γίνει πειραματόζωο αποφάσισε να το κάνει με το καπάκι!!!!!
Ετσι η νοσοκόμα απλά πίεσε την σύριγγα στον ώμο της και φυσικά η βελόνα απλά στράβωσε..
Το υγρό παρέμεινε μέσα στο καπάκι και κατόπιν η νοσοκόμα απλά ίσιωσε την βελόνα πάνω στην χειρολαβή της καρέκλας!!!!!!!
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΟΥΛΕΜΑ....
ΞΥΠΝΗΣΤΕ....
Επειδή προβλέπω κι αυτό το βίντεο να κατέβει ας το κρατήσουμε στο ιστολόγιο....
https://koukfamily.blogspot.com/2021/01/blog-post_32.html
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