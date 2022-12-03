Виктория ПреобРАженская. «Готовят концлагерь для славян». Читает Автор. 28 ноября 2022 года.
Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/gotovyat-konclager-dlya-slavyan
Виктория ПреобРАженская о масонской символике на открытии лондонской олимпиады: https://youtu.be/FkE3FQaQV4k
Виктория ПреобРАженская. «Обнуляем планы глобалистов!». 15 ноября 2022 года: https://youtu.be/FkE3FQaQV4k
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО». Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
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