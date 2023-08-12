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IT'S LATER THAN YOU THINK!-
EARTH SHAKING NEWS
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69 views • August 12, 2023

WHILE THE OCCULT ELITE CORRUPT ALL THE ECONOMY INFO, STUPID AMERICANS ARE MAXING OUT THEIR CREDIT CARDS FALSELY BELIEVING THEIR TRILLION PLUS CREDIT CARD DEBT WILL BE FORGIVEN. THAT'S A LIE FROM THE PITS OF HELL. THE NAZI ELITE DON'T GET MAD THEY GET EVEN. ALL THE FOOLS MAXING OUT THEIR CREDIT CARDS WILL BE THROWN INTO THE DIRTY STREETS OF AMERICA WHEN THIER 20,000 PLUS CREDIT CARD DEBT CAN'T BE PAID BACK. THIS IS HOW THE FEDERAL RESERVE IS GOING TO DESTROY MILLIONS OF AMERICANS. IF YOU'RE ONE OF THEM YOU'RE A FOOL...YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. SHEER HELL IS COMING TO AMERICA. ESPECIALLY WHEN TH EVIL ELITE CUTOFF THEIR FREEBEES. THESE FREELOADERS WILL THEN BE COMING AFTER YOU AND I. BETTER GET ARMED PROTECTION IF YOU WANT TO SURVIVE THE CIVIL WAR COMING BY THE END OF 2023 IN MY OPINION...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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